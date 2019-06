"Остановите эту бойню!" Трамп сделал грозное предупреждение Путину

Президент США Дональд Трамп призвал Россию, Сирию и Иран прекратить бомбардировки сирийской провинции Идлиб.

Грозное обращение он оставил в своем Twitter. По его словам, до него "дошли слухи" о том, что Россия, Сирия и Иран бомбят Идлиб и "без разбора убивают" мирных жителей.

"Мир следит за этой бойней. Какова цель, что это даст вам? Остановитесь!" — призвал американский лидер.

Напомним, 11 мая текущего года, к примеру, воздушно-космические силы (ВКС) России штурмовали сирийский город Кобани, расположенный на северо-востоке провинции Латакия.

Hearing word that Russia, Syria and, to a lesser extent, Iran, are bombing the hell out of Idlib Province in Syria, and indiscriminately killing many innocent civilians. The World is watching this butchery. What is the purpose, what will it get you? STOP!