ГлавнаяНовости
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
пледа Венето «Прикосновение природы» Участвовать
Приз
Конкурс
Регистрация
ПолитикаЭкономика

/Новости мира

"Остановите эту бойню!" Трамп сделал грозное предупреждение Путину

3.3тЧитать материал на украинском

Президент США Дональд Трамп призвал Россию, Сирию и Иран прекратить бомбардировки сирийской провинции Идлиб.

Грозное обращение он оставил в своем Twitter. По его словам, до него "дошли слухи" о том, что Россия, Сирия и Иран бомбят Идлиб и "без разбора убивают" мирных жителей.

"Мир следит за этой бойней. Какова цель, что это даст вам? Остановитесь!" — призвал американский лидер.

Новости
"Я бы не платил": Трамп дал Британии хитрый совет по Brexit

Дональд Трамп и Владимир Путин

Дональд Трамп и Владимир Путин

Напомним, 11 мая текущего года, к примеру, воздушно-космические силы (ВКС) России штурмовали сирийский город Кобани, расположенный на северо-востоке провинции Латакия.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что власти России скрывают реальные потери своих военных в Сирии, в частности, количество и даты смертей наемников ЧВК "Вагнер" в бое под городом Дейр-эз-Зор в феврале 2018 года.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Читайте все новости по теме "Конфликт в Сирии" на OBOZREVATEL.

Тема
Конфликт в Сирии
Место
США
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
2
11
Смешно
0
Интересно
2
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
А в какой части ....грозное прелупреждение????Ау...Обозреватель...Ты где узырил его???))
Показать комментарий полностью
Ответить
4
1
Putin Serjio
Putin Serjio
Сидоров Андрей, на Украине цже обосрались от страха
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения