Остановить насилие в США можно только силой, – Трамп

Карина Бондаренко Мир 06:59, 31.08.2020

Президент США Дональд Трамп заявил, что остановить протесты и массовые беспорядки, которые возглавляют демократы, возможно только при помощи силы.

Об этом глава государства в воскресенье, 30 августа, написал на своей странице в Twitter.

"Единственный способ остановить насилие в городах с высоким уровнем преступности, где руководят демократы, – это сила!" – написал Трамп.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в США продолжились протесты против полицейского насилия, они не утихают уже несколько месяцев. Один человек погиб и по меньшей мере двое пострадали в ходе стрельбы в американском городе Кеноша .

Комментировать
Мир

Смотрите также

Госдеп США – Путину: Россия использует "вагнеровцев", чтобы сеять хаос

США обвинили Россию в провокациях с боевыми самолетами в Черном море. Видео инцидента

Егорова о "продаже Украины": украинцев купили с потрохами, мы колония, концлагерь

Украина призвала мир усилить давление на Россию за оккупацию Крыма и Донбасса

Лукашенко опять вышел на улицу с автоматом: опубликовано новое фото