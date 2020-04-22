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22 апреля • обновлено в 19:13
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Останавливает воспаление: в Италии планируют тестировать средство от подагры для лечения COVID-19

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В Италии для лечения COVID-19 начнут тестировать колхицин, который известен как средство от подагры.

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Как сообщает la Repubblica, испытаниями будет руководить Пармский исследовательский университет. Тестирование начнется уже через несколько дней, а участие в нем примут 310 пациентов, у которых определили COVID-19 в средней или тяжелой форме.

"Выбор использования колхицина для лечения коронавирусной инфекции оправдан его механизмом действия, поскольку он может противодействовать воспалительным процессам, которые повреждают легкие у больных COVID-19", – заявил координатор этого исследования Умберто Маджоре.

В Италии начнут тестировать колхицин для лечения COVID-19

В Италии начнут тестировать колхицин для лечения COVID-19

piluli.info

Как отмечают в Пармском университете, это исследование направлено на больных COVID-19, у которых болезнь протекает стабильно, но в средней или тяжелой форме. Исследование будет проводится три месяца в Парме, Лоди, Кремоне, Пьяченце и Реджо-Эмилии.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Великобритании не будут проводить клинические испытания ремдесивира, который сейчас позиционируется как действенное лекарство против COVID-19. Вместо этого там испытают четыре других лекарства.

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Автор
Антон Малиновский Антон Малиновский
Тема
Коронавирус
Место
Италия
Теги
лекарства вирус
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