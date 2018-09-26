Остался жив: африканец проходил с лезвием ножа в глазу 4 дня

В городе Йоханнесбург (ЮАР) 25-летний мужчина четыре дня прожил с 10-сантиметровым лезвием в черепе, дожидаясь операции.

"Выпивший африканец ввязался в драку в баре, и противник воткнул ему в левую глазницу лезвие ножа", - пишет Daily Mail.

После инцидента мужчина отправился домой. Позже к нему приехали друзья и уговорили обратиться к врачу. Сам он не помнил, что его пырнули ножом в лицо, и пожаловался докторам только на головную боль и неприятные ощущения в левом глазу при движении.

Рентгенография показала, что в голове у мужчины находится лезвие: нож не двигался, так как уперся в кость.

Африканцу пришлось сутки ждать, пока в больнице освободится койка, а затем еще двое суток ждать очереди на ангиографию — рентгенографию кровеносных сосудов. Она показала, что лезвие не повредило ни одну из крупных артерий.

В операции по извлечению лезвия участвовали офтальмологи, отоларингологи, челюстно-лицевые хирурги и нейрохирурги. Врачи извлекли лезвие из черепа мужчины, не повредив его сосуды. Для этого им пришлось временно зашить его глаз.

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