День до выборов в США: власти и бизнес готовятся к погромам. Фоторепортаж

Предприятия и магазины в США начали заколачивать витрины своих магазинов и принимать другие меры безопасности в ожидании потенциальных беспорядков из-за выборов президента.

Об этом сообщило Fox Business. Американцы боятся повторения массовых погромов, которые прошли летом.

В Вашингтоне парикмахерские, рестораны, магазины одежды и банки в нескольких кварталах от Белого дома в воскресенье, 1 ноября, уже были заколочены фанерой, поскольку владельцы бизнеса готовятся к возможному повторению жестоких беспорядков и грабежей.

В США магазины заколачивают витрины Fox Business

Сеть магазинов AT&T и некоторых других вывесила таблички, сообщавшие потенциальным покупателям, что заведения открыты и работают за деревянными ограждениями.

Американцы боятся повторения массовых погромов Fox Business

Начальник полиции округа Колумбия Питер Ньюшем заявил, что "в настоящий момент не было реальных угроз насилия", но сказал, что ряд групп подали заявки на проведение крупных демонстраций. Поэтому полицейские будут работать в день выборов в усиленном режиме.

Заведения открыты и работают за деревянными ограждениями Fox Business

В столице страны Вашингтоне сотрудники правоохранительных органов взяли под дополнительный контроль определенные достопримечательности и общественные места.

Владельцы бизнеса готовятся к возможным беспорядкам и грабежам Fox Business

Мэр округа Колумбия Мюриэль Баузер заявила, что еще не решила, следует ли привлекать войска Национальной гвардии для предотвращения насилия, связанного с выборами.

Деревянными панелями обшиты фасады гостиниц, банков, магазинов Fox Business

Президент США Дональд Трамп буде следить за результатами выборов в Белом доме. Об этом сообщила его пресс-секретарь Кейли Макинани.

Силовые структуры уже направили дополнительные подразделения для охраны порядка Fox Business

В эфире телеканала Fox News она рассказала, что Трамп, "скорее всего, проведет ночь после выборов" в Белом доме. Она добавила, что "вместе с ним будут некоторые его советники".

В США боятся повторения летних беспорядков Fox Business

Более 94 млн человек уже проголосовали в США еще до официального дня президентских выборов. Об этом свидетельствуют данные проекта United States Elections Project. Это более чем две трети всех голосов, отданных на президентских выборах в 2016 году.

В США магазины защищают входы и витрины Getty Images

Выборы президента США назначены на 3 ноября Getty Images

Владельцы бизнеса готовятся к возможным беспорядкам Getty Images

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