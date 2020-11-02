День до выборов в США: власти и бизнес готовятся к погромам. Фоторепортаж

Предприятия и магазины в США начали заколачивать витрины своих магазинов и принимать другие меры безопасности в ожидании потенциальных беспорядков из-за выборов президента.

Об этом сообщило Fox Business. Американцы боятся повторения массовых погромов, которые прошли летом.

В Вашингтоне парикмахерские, рестораны, магазины одежды и банки в нескольких кварталах от Белого дома в воскресенье, 1 ноября, уже были заколочены фанерой, поскольку владельцы бизнеса готовятся к возможному повторению жестоких беспорядков и грабежей.

Сеть магазинов AT&T и некоторых других вывесила таблички, сообщавшие потенциальным покупателям, что заведения открыты и работают за деревянными ограждениями.

Начальник полиции округа Колумбия Питер Ньюшем заявил, что "в настоящий момент не было реальных угроз насилия", но сказал, что ряд групп подали заявки на проведение крупных демонстраций. Поэтому полицейские будут работать в день выборов в усиленном режиме.

В столице страны Вашингтоне сотрудники правоохранительных органов взяли под дополнительный контроль определенные достопримечательности и общественные места.

Мэр округа Колумбия Мюриэль Баузер заявила, что еще не решила, следует ли привлекать войска Национальной гвардии для предотвращения насилия, связанного с выборами.

Президент США Дональд Трамп буде следить за результатами выборов в Белом доме. Об этом сообщила его пресс-секретарь Кейли Макинани.

В эфире телеканала Fox News она рассказала, что Трамп, "скорее всего, проведет ночь после выборов" в Белом доме. Она добавила, что "вместе с ним будут некоторые его советники".

Более 94 млн человек уже проголосовали в США еще до официального дня президентских выборов. Об этом свидетельствуют данные проекта United States Elections Project. Это более чем две трети всех голосов, отданных на президентских выборах в 2016 году.

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