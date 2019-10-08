Осталось два года: Лукашенко забил тревогу из-за ядерной войны

Противостояние Запада и Востока может неожиданно обернуться ядерной войной. Речь идет о конфронтации России с НАТО.
Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, на форуме "Минский диалог" во вторник в Минске, передает "Интерфакс-Украина".
"Нас не может не волновать тот факт, что градус недоверия и конфронтации между Востоком и Западом достиг предела", – сказал Лукашенко.
Он добавил, что эксперты "рисуют ужасающе правдоподобную картину: всего за несколько минут Россия и НАТО, например, могут пройти путь от непреднамеренного локального конфликта до ядерной войны".
По словам Лукашенко, выход России и США из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности разрушает архитектуру контроля над вооружениями. Процесс фактически вышел на финишную прямую.
"Последний рубеж –Договор по стратегическим наступательным вооружениям 2019 года", – отметил Лукашенко.
Он уверен, что если через два года стороны не договорятся о продлении договора, "мир окажется в ситуации, когда отношения в сфере ядерных вооружений вообще не будут ничем регулироваться".
"Человечество семимильными шагами движется к черте, за которой – пропасть", – подытожил президент Беларуси.
Лукашенко забил тревогу из-за войны
Известия
Как сообщал OBOZREVATEL, 4 октября президент Украины Владимир Зеленский впервые встретился с Александром Лукашенко.
Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!
Читайте все новости по теме "Холодная война между Западом и Россией" на OBOZREVATEL.