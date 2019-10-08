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8 октября • обновлено в 11:27
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Осталось два года: Лукашенко забил тревогу из-за ядерной войны

1.4т Читать материал на украинском

Противостояние Запада и Востока может неожиданно обернуться ядерной войной. Речь идет о конфронтации России с НАТО.

Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, на форуме "Минский диалог" во вторник в Минске, передает "Интерфакс-Украина".

"Нас не может не волновать тот факт, что градус недоверия и конфронтации между Востоком и Западом достиг предела", – сказал Лукашенко.

Он добавил, что эксперты "рисуют ужасающе правдоподобную картину: всего за несколько минут Россия и НАТО, например, могут пройти путь от непреднамеренного локального конфликта до ядерной войны".

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По словам Лукашенко, выход России и США из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности разрушает архитектуру контроля над вооружениями. Процесс фактически вышел на финишную прямую.

"Последний рубеж –Договор по стратегическим наступательным вооружениям 2019 года", – отметил Лукашенко.

Он уверен, что если через два года стороны не договорятся о продлении договора, "мир окажется в ситуации, когда отношения в сфере ядерных вооружений вообще не будут ничем регулироваться".

"Человечество семимильными шагами движется к черте, за которой – пропасть", – подытожил президент Беларуси.

Лукашенко забил тревогу из-за войны

Лукашенко забил тревогу из-за войны

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Как сообщал OBOZREVATEL, 4 октября президент Украины Владимир Зеленский впервые встретился с Александром Лукашенко.

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Тема
Холодная война между Западом и Россией
Персоны
Александр Лукашенко Дональд Трамп Владимир Путин
Место
Беларусь
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Махно Володимир
Махно Володимир
а всего то нужно, уничтожить россию! экономически и политически раздавить россию как вонючего, кровавого клопа!
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Федоров Федор
Федоров Федор
Картофельный геомыслитель рассуждает о том, как космические корабли бороздят просторы вселенной. Только зачем и для кого все эти рассуждения из его уст? Все равно он от этого так же далёк, как Земля от Солнца.
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
путЕнский дурилка заголосил!
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70rus xxx
70rus xxx
Кацaп Кацaпыч, так ,вроде,на днях вам в верности клялся.
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