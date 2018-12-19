''Остальных ликвидировать'': на КремльТВ произошел скандал из-за Донбасса

Российский политолог, доктор исторических наук Александр Сытин предложил ликвидировать часть населения оккупированных территорий Донбасса, чем вывел из себя кремлевских пропагандистов.

Соответствующее заявление он сделал в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

"Если никто в Украине не знает, что с этим делать, и не может сформулировать задачу, то политический эксперт, который не является украинцем и не отстаивает интересов Украины, тем более не знает ответа на этот вопрос", – сказал он.

Александр Сытин скриншот

По словам Сытина, если говорят о том, что нужно вернуть Донбасс, это означает – вернуть территорию.

"И как вернуть территорию, я неоднократно высказывался. Когда говорят о том, что людей, с которыми воюют 4,5 года надо, интегрировать на уровне лояльных граждан после всего, что было, еще и предоставить им избирательные права, то я перестаю понимать, а чего они хотят. Ребята, вы определитесь, чего хотите. Единственный путь – территорию вернуть, людей, кого примет Россия. Те кто присягнет Киеву, тех взять, а остальных ликвидировать", – добавил политолог.

В ответ на его заявление пропагандист Евгений Попов пришел в бешенство, назвав собеседника "идиотом".

Евгений Попов скриншот

"Вы сейчас говорите о ликвидации тысячи людей. Вы идиот, я не пойму? В смысле ликвидировать людей в 21 веке? Вам сколько лет? Вы в 60 лет говорите, что надо ликвидировать людей? Вы в своем уме", – возмутился Попов.

Внимание! Видео содержит российскую пропаганду!

Как сообщал OBOZREVATEL, Сытин также довел пропагандистов до бешенства заявлением, что готов пойти воевать за ВСУ на Донбассе, а также предложив уничтожить раковую опухоль между Россией и Украиной.

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