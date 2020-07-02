Остались месяцы: в ВОЗ заявили о разработке 141 вакцины против COVID-19

В мире разрабатывается 141 прототип вакцины от нового типа коронавирусной инфекции (COVID-19).

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К тому же ведущие ученые находятся буквально за "месяцы от успеха". Об этом заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус, передает The Washington Post.

По словам главы ВОЗ, именно международное сотрудничество как среди ученых, так и между правительствами стран, выделяющих средства на исследования, играет жизненно важную роль в вопросах разработки вакцины от коронавируса.

"Ведущих кандидатов, возможно, только месяцы отделяют от успеха. Конечно, нет гарантии полной защиты, но мы надеемся", – подчеркнул Гебрейесус.

В то же время, добавил он, пандемия COVID-19 убедительно показывает необходимость еще большего международного сотрудничества для преодоления глобальных кризисов в области здравоохранения.

"Мало того, что мы далеки от устранения всех рисков, которые представляет этот коварный вирус, но и большинство людей до сих пор подвержены инфекции", – подытожил глава ВОЗ.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Индии в июле начнут испытания на людях вакцины местного производства против коронавируса. Ранее тесты на животных показали, что препарат безопасен и вызывает эффективный иммунный ответ.