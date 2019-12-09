"Постоянный особый статус Донбасса": Путин призвал изменить Конституцию Украины

Президент России Владимир Путин заявил, что "нормандская четверка" согласовала безальтернативное выполнение Минских соглашений от 2015 года.

Свою позицию он выразил на совместной пресс-конференции в Париже ночью 10 декабря (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Лидер выразил надежду, что разведение сил на Донбассе будет продолжено. Также глава РФ призвал закрепить в Конституции особый статус отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Путин заявил, что хочет видеть это "на постоянной основе".

Путин призвал изменить Конституцию Украины Скриншот из видео

Кроме того, он призвал ввести амнистию для террористов "Л/ДНР" и увеличить количество пунктов пропуска на оккупированные территории.

"Россия будет делать все, чтобы внести посильный вклад в урегулирование ситуации на Украине. Не надо забывать о простых людях в Донбассе, договоренности должны улучшить их жизнь не когда-то, а сейчас", – высказался Путин.

Президент РФ заявил, что потепление между странами однозначно есть и по ряду вопросов был достигнут прогресс.

ПУТИН ЗАЯВИЛ, ЧТО НЕ НУЖНО ЗАТЯГИВАТЬ С ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫМ ЗАПРЕТОМ ПРЕСЛЕДОВАНИЯ ЛИЦ, УЧАСТВОВАВШИХ В СОБЫТИЯХ НА ЮГО-ВОСТОКЕ УКРАИНЫhttps://t.co/LxSM1svetb pic.twitter.com/VMFvDfOwq9 — Александр Невский (@zidan_alex) December 9, 2019

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее договоренности озвучил президент Украины Владимир Зеленский.

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