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10 декабря • обновлено в 01:26
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"Постоянный особый статус Донбасса": Путин призвал изменить Конституцию Украины

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Президент России Владимир Путин заявил, что "нормандская четверка" согласовала безальтернативное выполнение Минских соглашений от 2015 года.

Свою позицию он выразил на совместной пресс-конференции в Париже ночью 10 декабря (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Лидер выразил надежду, что разведение сил на Донбассе будет продолжено. Также глава РФ призвал закрепить в Конституции особый статус отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Путин заявил, что хочет видеть это "на постоянной основе".

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Путин призвал изменить Конституцию Украины

Путин призвал изменить Конституцию Украины

Скриншот из видео

Кроме того, он призвал ввести амнистию для террористов "Л/ДНР" и увеличить количество пунктов пропуска на оккупированные территории.

"Россия будет делать все, чтобы внести посильный вклад в урегулирование ситуации на Украине. Не надо забывать о простых людях в Донбассе, договоренности должны улучшить их жизнь не когда-то, а сейчас", – высказался Путин.

Президент РФ заявил, что потепление между странами однозначно есть и по ряду вопросов был достигнут прогресс.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее договоренности озвучил президент Украины Владимир Зеленский.

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Читайте все новости по теме "Переговоры Зеленского и Путина" на OBOZREVATEL.

Автор
Ирина Кулинич
Тема
Переговоры Зеленского и Путина
Персоны
Владимир Путин Владимир Зеленский
Место
Франция Париж
Тег
нормандский формат
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Levitsky Valery
Levitsky Valery
Салупу пусть себе изменит, )(уйло поганое
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
О, как обоз запел! Путин уже не агрессор, а лидер и глава РФ!
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