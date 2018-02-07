Ущерб в $530 млн: в США выявили организованную украинцем кибергруппировку

Правоохранители США пресекли деятельность международной преступной кибергруппировки, созданной украинцем.

Об этом сообщает Reuters.

Так, Министерство юстиций США сообщило 7 февраля о разоблачении сети киберпреступников Infraud Organization. Ее основал в 2010 году 34-летний украинец Святослав Бондаренко.

Отмечается, что преступники действовали под лозунгом "In Fraud We Trust" (Мы верим в мошенничество). За время существования организация нанесла своими действиями ущерб на сумму свыше 530 миллионов долларов.

Фигурантами дела, которые по версии следствия причастны к хищениям средств, являются 36 человек, среди которых 13 – уже арестованы. Соответствующие действия проводились в США, Великобритании, Франции, Италии, Косово, Сербии и Албании. Но география группировки намного обширнее – от Кот-д'Ивуар до Пакистана, от Македонии до Украины.

Киберпреступники создали разветвленную сеть, получали личные данные интернет-пользователей. Группировка обвиняется в хищениях имущества, продаже и распространении личных данных, взломе дебетовых и кредитных банковских карт, банковских и финансовых сведений, распространении вредоносного программного обеспечения, а также участии в контрабандной деятельности.

В список попали россиянин Андрей Новак, украинцы Святослав Бондаренко и Алексей Клименко.

Как сообщал "Обозреватель", ранее украинские хакеры вычислили географические координаты базы с "Градами" террористов "ЛНР".