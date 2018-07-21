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ПолитикаЭкономика

Ослабить ЕС: человек Трампа объединился с Россией

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Бывший старший советник президента США и ведущий стратег Белого дома Стивен Бэннон решил создать в Европе мозговой центр, который должен способствовать победе на выборах популистских партий.

Именно такие партии поддерживает и Россия, чтобы ослабить влиятельность и единство Европейского союза, пишется в материале издания The Daily Beast.

Фонд Бэннона в Европе будет называться "Движение". В планах экс-советника Трампа создать на континенте противовес миллиардеру Джорджу Соросу. Последний активно поддерживает либеральные и прогрессивные демократические инициативы.

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Известно, что Бэннон целый год вел переговоры с правыми силами в Европе. Он планирует создать некую "сверхгруппу" в Европарламенте, которая бы объединила треть всех депутатов после следующих выборов. Такое количество популистов, подчеркивает издание, может серьезно повлиять на работу Европарламента.

Штаб-квартиру "Движения" Бэннон будет создавать в Брюсселе. В преддверии выборов 2019 года там будет находится не менее 10 штатных сотрудников. После 2019 года их количество увеличится, если проект окажется успешным.

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Но в то же время преподаватель Королевского колледжа в Лондоне, эксперт по вопросам европейской политики Александр Кларксон считает планы Бэннона нереалистичными. По его словам, популистские партии в Европе имеют сильных лидеров и не захотят покоряться американцу. Кроме того, по словам Кларсона, Бэннон недооценивает Сороса.

"Бэннон будет еще одним американским болваном, который раздает деньги сообразительным европейским политикам, которые распорядятся с ними по-своему", - считает эксперт.

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Тема
Холодная война между Западом и Россией
Персона
Дональд Трамп
Место
США
Объект
Европарламент
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