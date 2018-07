Ослабить ЕС: человек Трампа объединился с Россией

Бывший старший советник президента США и ведущий стратег Белого дома Стивен Бэннон решил создать в Европе мозговой центр, который должен способствовать победе на выборах популистских партий.

Именно такие партии поддерживает и Россия, чтобы ослабить влиятельность и единство Европейского союза, пишется в материале издания The Daily Beast.

Фонд Бэннона в Европе будет называться "Движение". В планах экс-советника Трампа создать на континенте противовес миллиардеру Джорджу Соросу. Последний активно поддерживает либеральные и прогрессивные демократические инициативы.

Известно, что Бэннон целый год вел переговоры с правыми силами в Европе. Он планирует создать некую "сверхгруппу" в Европарламенте, которая бы объединила треть всех депутатов после следующих выборов. Такое количество популистов, подчеркивает издание, может серьезно повлиять на работу Европарламента.

Штаб-квартиру "Движения" Бэннон будет создавать в Брюсселе. В преддверии выборов 2019 года там будет находится не менее 10 штатных сотрудников. После 2019 года их количество увеличится, если проект окажется успешным.

Но в то же время преподаватель Королевского колледжа в Лондоне, эксперт по вопросам европейской политики Александр Кларксон считает планы Бэннона нереалистичными. По его словам, популистские партии в Европе имеют сильных лидеров и не захотят покоряться американцу. Кроме того, по словам Кларсона, Бэннон недооценивает Сороса.

"Бэннон будет еще одним американским болваном, который раздает деньги сообразительным европейским политикам, которые распорядятся с ними по-своему", - считает эксперт.

Bannon is trapped peculiarly Right Wing American forms of projection. He genuinely believes Soros is some kind of central mastermind controlling EU policy that can be emulated by the Right. And he believes European electoral politics can be run like a US presidential campaign