Оскорбили весь китайский народ! Датская газета спровоцировала международный скандал из-за коронавируса

В Дании известная газета проиллюстрировала один из материалов о новом типе коронавируса карикатурой с флагом КНР, на котором вместо звезд изображены вирусы.

Посольство Китая немедленно потребовало извинений, однако ни автор изображения, ни редактор издания не видят для этого оснований. Об этом сообщает Jyllands-Posten, которая и спровоцировала инцидент на международном уровне.

По словам представительства КНР, публикация газеты оскорбляет Китай и чувства всего китайского народа.

В Дании газета попала в скандал из-за карикатуры о коронавирусе

В пресс-релизе посольства отметили, что нынешняя вспышка нового коронавируса унесла жизни 81 человека в Китае. Однако, в то время как правительство страны и ее граждане делают все для борьбы с этой необычной и неотложной угрозой для здоровья, а международное сообщество проявило к ним большую симпатию и поддержку, – Jyllands-Posten опубликовала оскорбительный "сатирический рисунок".

"Без всякого сочувствия или сострадания газета вышла за пределы нижней границы цивилизованного общества и этических границ свободы выражения, и наткнулась на человеческую совесть. Мы выражаем наше сильное возмущение и требуем, чтобы Jyllands-Posten и автор публично извинились перед китайским народом за свою ошибку", – говорится в заявлении.

Карикатура Нильса Бо Бойсена jyllands-posten.dk

Со своей стороны автор карикатуры Нильс Бо Бойсен комментировать инцидент отказался. А редактор газеты Джейкоб Нибро заявил, что извиняться тут не за что, поскольку иллюстрацию не создавали для обиды китайцев.

"Этот рисунок, в отличие от многих других сатирических рисунков, показывает ситуацию в мире прямо сейчас", – констатировал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, доктор Евгений Комаровский заявил, что паника в Украине из-за нового коронавируса nCoV неоправданная, поскольку болезнь не может передаться большому количеству людей: она примерно в 9 раз не так заразна, как корь.

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