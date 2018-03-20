"Оскорбил каждого россиянина": Маккейн раскритиковал Трампа за беседу с Путиным

Американский сенатор от штата Аризона Джон Маккейн раскритиковал президента США Дональда Трампа за поздравление российского лидера Владимира Путина с победой на выборах.

"Американский президент не возглавляет Свободный мир, поздравляя диктаторов с победой на сфальсифицированных выборах", - говорится в заявлении Маккейна, которое опубликовано на сайте политика.

"И, сделав это с Путиным, президент Трамп оскорбил каждого гражданина России, которому было отказано в праве голосовать на свободных и справедливых выборах, чтобы определить будущее своей страны, в том числе бесчисленных российских патриотов, которые так рисковали, чтобы протестовать и противостоять путинскому режиму", - добавил сенатор.

Как сообщал "Обозреватель", 19 марта Белый дом заявил, что Трамп не планирует связываться по телефону с Путиным по поводу его победы на выборах.

В ответ на это пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что это не стоит считать недружественным шагом.