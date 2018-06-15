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Оскандалившийся с Крымом Трамп захотел встречи с Путиным: в Кремле ответили

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Президент США Дональд Трамп допустил, что может встретиться с президентом России Владимиром Путиным этим летом.

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Его слова приводит в Twitter CBC News.

"Вполне возможно, что мы встретимся", — сказал Трамп, отвечая на вопрос о том, проведёт ли он встречу с Путиным этим летом.

Кроме того Трамп заявил, что его предшественник на посту Барак Обама упустил Крым.

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"Президент Обама упустил Крым, потому что президент Путин не уважал президента Обаму, не уважал нашу страну", - передает его слова "Интерфакс-Украина".

Как сообщает RT, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не исключают такой встречи.

"Не исключаем", — заявил он в ответ на вопрос журналистов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Трамп во время ужина в рамках саммита G7 в Канаде заявил, что аннексированный Крым является российским, так как все, кто живет на полуострове, говорят по-русски.

Персоны
Дональд ТрампВладимир Путин
Место
США
Объект
Россия
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Макаренко Олег
Макаренко Олег
Он уважать себя заставил..Нагнув Москву без всяких правил..
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