Оскандалившийся с Крымом Трамп захотел встречи с Путиным: в Кремле ответили

Президент США Дональд Трамп допустил, что может встретиться с президентом России Владимиром Путиным этим летом.

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Его слова приводит в Twitter CBC News.

"Вполне возможно, что мы встретимся", — сказал Трамп, отвечая на вопрос о том, проведёт ли он встречу с Путиным этим летом.

"It's possible that we'll meet," President Trump says when asked if he'll meet with Russian President Putin this summer https://t.co/iDFgMpAMgu pic.twitter.com/pozOm6LKFb — CBS News (@CBSNews) 15 июня 2018 г.

Кроме того Трамп заявил, что его предшественник на посту Барак Обама упустил Крым.

"Президент Обама упустил Крым, потому что президент Путин не уважал президента Обаму, не уважал нашу страну", - передает его слова "Интерфакс-Украина".

Как сообщает RT, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не исключают такой встречи.

"Не исключаем", — заявил он в ответ на вопрос журналистов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Трамп во время ужина в рамках саммита G7 в Канаде заявил, что аннексированный Крым является российским, так как все, кто живет на полуострове, говорят по-русски.