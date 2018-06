Оскандалившийся с Крымом Трамп захотел встречи с Путиным: в Кремле ответили

Президент США Дональд Трамп допустил, что может встретиться с президентом России Владимиром Путиным этим летом.

(Новость дополнена подробностями)

Его слова приводит в Twitter CBC News.

"Вполне возможно, что мы встретимся", — сказал Трамп, отвечая на вопрос о том, проведёт ли он встречу с Путиным этим летом.

"It's possible that we'll meet," President Trump says when asked if he'll meet with Russian President Putin this summer https://t.co/iDFgMpAMgu pic.twitter.com/pozOm6LKFb