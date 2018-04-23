"Ошиблись страной": Россия отказалась гарантировать США невмешательство в выборы

Россия отказалась гарантировать США невмешательство в выборы.

"Если он (посол США Джон Хантсман. — Ред.) всерьез ждет от нас каких-то подобных гарантий, то он ошибся страной. Никаких односторонних заявлений и заверений мы делать не будем и тем более не намереваемся признавать свою вину за некие инциденты, к которым якобы причастна Россия", — сказал спецпредставитель российского президента по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности, посол по особым поручениям МИД Андрей Крутских в интервью газете "Коммерсант".

Свои высказывания он дал, комментируя недавние заявления американского посла в России о том, что Вашингтон готов вернуться к вопросу о консультациях по кибербезопасности, если Москва не станет вмешиваться в выборы в американский конгресс.

Крутских добавил, что Россия уже неоднократно повторяла, что не собирается вторгаться во внутренние дела США и влиять на выборы в этой стране.

"Если о чем-то договариваться, то только о взаимных гарантиях. А лучше об универсальных гарантиях и правилах поведения, как уже много лет предлагает Россия. Выполнять чьи-то ультимативные требования и предоставлять односторонние гарантии мы не будем", — заключил Крутских.

Ранее "Обозреватель" писал, как продвигается расследование вмешательства России в президентские выборы в США.