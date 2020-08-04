Осетровое полнолуние 2020: появились яркие фото и видео удивительного явления
В понедельник, 3 августа 2020 года, жители разных стран мира наблюдали удивительное явление – Осетровое полнолуние, которое считается одним из самых ярких.
Три ярких небесных светила – Луна, Юпитер и Сатурн – в полнолуние образовали в небе подобие треугольника. Луна была слева от Сатурна, Юпитер – справа.
По данным NASA, Луна официально стала полной 3 августа в 18:59 по киевскому времени.
OBOZREVATEL сделал подборку самых ярких фото Осетрового полнолуния.
Как сообщал OBOZREVATEL, астролог Игорь Мехеда рассказал, что полнолуние 3 августа – крайне благоприятное, прежде всего, для поиска "второй половинки".