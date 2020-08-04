Осетровое полнолуние 2020: появились яркие фото и видео удивительного явления

В понедельник, 3 августа 2020 года, жители разных стран мира наблюдали удивительное явление – Осетровое полнолуние, которое считается одним из самых ярких.

Три ярких небесных светила – Луна, Юпитер и Сатурн – в полнолуние образовали в небе подобие треугольника. Луна была слева от Сатурна, Юпитер – справа.

По данным NASA, Луна официально стала полной 3 августа в 18:59 по киевскому времени.

OBOZREVATEL сделал подборку самых ярких фото Осетрового полнолуния.

Осетровое полнолуние 2020 gettyimages.com

Осетровое полнолуние 2020 gettyimages.com

Осетровое полнолуние 2020 gettyimages.com

Осетровое полнолуние 2020 gettyimages.com

Осетровое полнолуние 2020 gettyimages.com

Осетровое полнолуние 2020 gettyimages.com

Осетровое полнолуние 2020 gettyimages.com

Осетровое полнолуние 2020 gettyimages.com

Осетровое полнолуние 2020 gettyimages.com

Осетровое полнолуние 2020 gettyimages.com

Как сообщал OBOZREVATEL, астролог Игорь Мехеда рассказал, что полнолуние 3 августа – крайне благоприятное, прежде всего, для поиска "второй половинки".