Американцы с общей для всех англосаксов тенденцией унифицировать до автоматизма управленческие процессы, связанные с согласованием и принятием решений, заявляют о том, что новые санкции будут вводиться по сути автоматически определенные промежутки времени.

С моей точки зрения, это должно с одной стороны, успокоить тех, кто опасается резких перемен в американской политике, направленной против русской агрессии, с другой стороны, создать постоянно действующий механизм давления на РФ. Как раз наименьшее политико-пропагандистское значение это решение будет иметь для русского информационного пространства. Здесь уже давно смирились с тем, что санкции - это надолго.

К внешнеполитическим уступкам РФ на данный момент совершенно не готова, она все еще надеется на свою способность договориться с рядом европейских стран, а также с тем, что во времена моей студенческой юности называлось "странами третьего мира".

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Каковы именно будут эти санкции и каково будет их конкретное содержание, сейчас не возьмется предсказать никто. Собственно вся суть этого решения и состоит в том, чтобы оставить само содержание санкций открытым, чтобы никто не мог знать, куда и в какое время будет нанесен следующий удар. Так что с этой точки зрения мы покинули период некоторой информационно-санкционной неопределенности, связанной с непоследовательными высказываниями Трампа в Твиттере, и вступили в стадию планомерной санкционной осады русского мира со стороны США и в значительной мере следующего в их фарватере ЕС.

Эта стадия будет носить затяжной "позиционный" характер. Именно на это и рассчитывают те, кто разрабатывал механизм упрощенного продления, расширения и согласования антироссийских санкций.

P.S. Меня заблокировали в Facebook за перепост петиции о прекращении в России домашнего насилия над женщинами с моим комментарием о том, что русские живут в нравственном свинарнике.