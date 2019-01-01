Оружие для Украины и санкции: стало известно о готовящемся ударе США по России

США окажут Украине военную помощь, а также объявят о новых санкциях против России через 2-3 месяца.

Об этом сообщил американский дипломат, директор Евразийского центра "Атлантического совета" (Atlantic Council) и экс-посол США в Украине Джон Хербст, передает "Радио Свобода".

"В течение ближайших 8-10, максимум — 12 недель появится этот намного более сильный ответ США", — заявил он и уточнил, что Киеву передадут новое оружие.

"Сейчас достаточно аргументов и для предоставления противокорабельных ракет, патрульных кораблей, возможно, и другого военного оборудования… В США хватает крылатых ракет "Гарпун", в основе действия которых — технологии, разработанные 30 лет назад, — и это то, что мы уже сейчас можем предоставить. А возможно, и гораздо более современные ракеты", — сказал экс-посол.

Хербст также отметил, что лучшим ответом на агрессию РФ против Украины могли бы быть санкции против крупнейшего российского банка или запрет российским судам заходить в порты ЕС и Соединенных Штатов.

"Думаю, поддержка Украины в американском Конгрессе сейчас очень сильна. И она останется как минимум такой же серьезной, а возможно, еще и усилится", — добавил он.

Джон Хербст Скрин видео "Радио Свобода"

Как писал OBOZREVATEL, ранее Джон Хербст раскрыл тактику России в холодной войне. Он подчеркнул, что показательной является ситуация с Договором о ликвидации ракет средней и малой дальности.