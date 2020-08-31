Оружейный эксперт – об автомате Лукашенко: все очень брутально

Александр Лукашенко, который находился на посту президента Беларуси пять сроков подряд, на новом фото с оружием, вероятно, держит укороченный автомат АКС-74У в тюнинге.

Об этом рассказал российский эксперт в области стрелкового оружия Максим Попенкер, передает РИА Новости. По его словам, это "укороченный автомат Калашникова".

"Я разглядел АКС-74У в тюнинге. Достаточно характерные моменты есть. Насколько я могу судить, это укороченный автомат Калашникова в каком-то тюнинге, судя по очертаниям цевья. Все очень брутально", – сказал Попенкер.

Он уточнил, что автомат очень распространен на всем постсоветском пространстве. Им вооружали экипажи боевых машин и вертолетов в качестве оружия самообороны. Также активно использовался спецназом как оружие ближнего боя. Кроме того, уже во времена после развала Советского Союза этими автоматами снабжали милицию, так как он был компактнее, чем полноразмерные автоматы.

Неделей ранее, по словам эксперта, у Лукашенко в руках также был АКС-74У, но обычный, без тюнинга.

Напомним, пресс-секретарь Лукашенко показала его фотографию с автоматом в руках на фоне дворца Независимости. Фото направили в ответ на вопрос о его местонахождении.

Как сообщал OBOZREVATEL, Лукашенко 23 августа прилетел на вертолете в свою резиденцию – Дворец независимости. Из него он вышел с автоматом, похожим на АК, но без рожка. Одет Лукашенко был в бронежилет.