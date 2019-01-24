''Оранжевая революция!'' Жириновский разошелся из-за революции в Венесуэле

Скандальный российский политик, лидер ЛДПР Владимир Жириновский закатил истерику из-за революции в Венесуэле, сравнив ее с Оранжевой революцией в Украине.

Кроме того, в массовых протестах в Каракасе депутат нелегитимной Государственной думы увидел "руку" США. Своими возмущениями по этому поводу он поделился на личном Telegram-канале.

"Происходящее в Венесуэле — это попытка свержения действующего президента Николаса Мадуро, новая форма Оранжевой революции. Если в Чили нужно было всю армию бросать на дворец президента, были тысячи погибших, то здесь прямо на улице все решили. На митинге выступил бывший депутат Хуан Гайдо и объявил себя сначала лидером оппозиции, а потом и новым президентом", — пишет Жириновский.

"Никто на это и внимания бы не обратил, но тут же, через несколько минут США объявляют, что признают его. И сразу же в поддержку высказались несколько стран-сателлитов: Бразилия, Колумбия, Аргентина и другие. Если у нас завтра кто-нибудь на митинге на Пушкинской площади тоже себя объявит президентом — Трамп и его признает что ли? А самое главное, что этого Гайдо потом выкинут как изжеванную резину", — добавил он.

Владимир Жириновский "Комсомольская правда"

Кроме того, Жириновсикй выразил обеспокоенность за судьбу Мадуро, выразив уверенность в том, что его якобы любыми способами будут пытаться убрать.

Также одиозный российский политик выдвинул претензии к цивилизованным странам, поддержавшим революцию в Венесуэле. Он обвинил их в неисполнении международного права и нарушении принципа невмешательства во внутренние дела государств.

"Любая страна имеет право высказать свое отношение к тому или иному политику, к тому же Мадуро, но как можно участвовать в государственном перевороте и свержении законного президента? Тем более, есть примеры, когда власть в стране менялась законно и без чужой помощи. В Армении оппозиция сплотилась и абсолютно мирно, без жертв добилась новых выборов, и власть сменилась законным путем", — подытожил возмущенный Жириновский.

Владимир Жириновский "Комсомольская правда"

Как сообщал OBOZREVATEL:

23 января в столице Венесуэлы Каракасе тысячи людей вышли на протесты против президента Николаса Мадуро.

Лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя новым президентомвместо Мадуро.

Президент США Дональд Трамп признал Гуайдо лидером Венесуэлы. После этого Мадуро заявил о разрыве дипотношений с США.

Генеральный секретарь Организации американских государств Луис Альмагро заявил, что также признает Гуайдо президентом Венесуэлы.

Позже Гуайдо признали еще девять стран: Аргентина, Парагвай, Колумбия, Канада, Бразилия, Чили, Эквадор, Коста-Рика и Гватемала.

Во время протестов на улицах начались столкновения между силовиками и митингующими, в результате которых погибли люди.

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