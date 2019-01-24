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''Оранжевая революция!'' Жириновский разошелся из-за революции в Венесуэле

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Скандальный российский политик, лидер ЛДПР Владимир Жириновский закатил истерику из-за революции в Венесуэле, сравнив ее с Оранжевой революцией в Украине.

Кроме того, в массовых протестах в Каракасе депутат нелегитимной Государственной думы увидел "руку" США. Своими возмущениями по этому поводу он поделился на личном Telegram-канале.

"Происходящее в Венесуэле — это попытка свержения действующего президента Николаса Мадуро, новая форма Оранжевой революции. Если в Чили нужно было всю армию бросать на дворец президента, были тысячи погибших, то здесь прямо на улице все решили. На митинге выступил бывший депутат Хуан Гайдо и объявил себя сначала лидером оппозиции, а потом и новым президентом", — пишет Жириновский.

"Никто на это и внимания бы не обратил, но тут же, через несколько минут США объявляют, что признают его. И сразу же в поддержку высказались несколько стран-сателлитов: Бразилия, Колумбия, Аргентина и другие. Если у нас завтра кто-нибудь на митинге на Пушкинской площади тоже себя объявит президентом — Трамп и его признает что ли? А самое главное, что этого Гайдо потом выкинут как изжеванную резину", — добавил он.

Владимир Жириновский

Владимир Жириновский

"Комсомольская правда"

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Кроме того, Жириновсикй выразил обеспокоенность за судьбу Мадуро, выразив уверенность в том, что его якобы любыми способами будут пытаться убрать.

Также одиозный российский политик выдвинул претензии к цивилизованным странам, поддержавшим революцию в Венесуэле. Он обвинил их в неисполнении международного права и нарушении принципа невмешательства во внутренние дела государств.

"Любая страна имеет право высказать свое отношение к тому или иному политику, к тому же Мадуро, но как можно участвовать в государственном перевороте и свержении законного президента? Тем более, есть примеры, когда власть в стране менялась законно и без чужой помощи. В Армении оппозиция сплотилась и абсолютно мирно, без жертв добилась новых выборов, и власть сменилась законным путем", — подытожил возмущенный Жириновский.

Владимир Жириновский

Владимир Жириновский

"Комсомольская правда"

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''Оранжевая революция!'' Жириновский разошелся из-за революции в Венесуэле

''Оранжевая революция!'' Жириновский разошелся из-за революции в Венесуэле

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • 23 января в столице Венесуэлы Каракасе тысячи людей вышли на протесты против президента Николаса Мадуро.

  • Лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя новым президентомвместо Мадуро.

  • Президент США Дональд Трамп признал Гуайдо лидером Венесуэлы. После этого Мадуро заявил о разрыве дипотношений с США.

  • Генеральный секретарь Организации американских государств Луис Альмагро заявил, что также признает Гуайдо президентом Венесуэлы.

  • Позже Гуайдо признали еще девять стран: Аргентина, Парагвай, Колумбия, Канада, Бразилия, Чили, Эквадор, Коста-Рика и Гватемала.

  • Во время протестов на улицах начались столкновения между силовиками и митингующими, в результате которых погибли люди.

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Тема
российская пропаганда
Персоны
Владимир ЖириновскийНиколас МадуроХуан Гуайдо
Место
Россия
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Ohremenko Andrey
Ohremenko Andrey
давай жирчмо, "спаси" мадуро, как ты "спас" в свое время диктатора хусейна...это Багдад ну и т.д. по тексту...))) https://www.youtube.com/watch?v=VL3rGELjKSI
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Слава Украине Женьок
Слава Украине Женьок
Обладая запасами нефти втрое превышающими российские, Венесуэла добывает жижи в 5 раз меньше. Главная задача Москвы - сохранять там социалистический бедлам. С приходом компаний США, добычу можно довести до уровня при котором существование России для мира утратит целесообразность.
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Козломордый Уничтожитель лаптекопытных рашиков
Козломордый Уничтожитель лаптекопытных рашиков
в педерации друзей уменьшилось на одну банановую республику
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