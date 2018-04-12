Опять заперли все выходы: в Кемерово чуть не повторилась трагедия с детьми

В Кемерово случился пожар в местной школе, который чуть не обернулся повторением ужасной трагедии в ТЦ "Зимняя вишня".

Как выяснилось, всех детей успели эвакуировать, но запасные входы-выходы оказались снова закрытыми, система оповещения не сработала, пишет "Московский комсомолец".

"Очаг возгорания находился в электрощитовой, замкнуло что-то. По словам директора учебного заведения, в школе стоял сильный запах горелого, но задымления не произошло, поэтому не сработала сигнализация. Считайте, выкрутился", - рассказала местная жительница.

Как сообщал "Обозреватель", некоторые пострадавшие при пожаре в "Зимней вишне" в Кемерово попали в психиатрическую больницу после трагедии.