В Турции хорошо на пляже отдыхать. С детьми особенно. Детей же кормить чем-то надо, а дети капризны, привередливы. А когда "всё включено" — с голоду не помрут. В Турции комендантский час, но для туристов послабление – опять же удобно. Дорого, правда, стало, зараза! Но куда сейчас еще поедешь, если ты не фанат Крыма и Анапы? Так что отдыхать – это да, а в других делах с Эрдоганом надо поосторожнее, с ним не соскучишься.

Слава богу, что сейчас российских журналистов не станут сажать в настоящую тюрьму на реальный срок. Всякое же могло быть. Именем летчика Олега Пешкова, сбитого турками в 2015 году, называют улицы. В память о погибшем после в Турции Андрее Карлове не только называли улицы, но и школы, и выпускали почтовые марки. Так что пусть коллеги с НТВ просто вернутся домой без наград, почестей и переименований.

Пять лет назад Путин искренне изумлялся, как же Турция и ее Эрдоган могут так себя вести – это нож в спину. Тогда наш президент, помнится, еще путал туркоманов с туркменами и ёрничал по этому поводу. Демонстрируя, что ни он, ни его советники даже близко не представляют себе, во что ввязались и с кем имеют дело.

Россия очень хочет дружить с Турцией, потому что Турция с одной стороны в НАТО, а с другой – сама по себе. Нам нужен свой среди чужих. России нужен газовый "Турецкий поток". России просто нужны хоть какие-то друзья – любые, какие угодно.

Но Эрдоган может дружить только с самим собой и интересы у Эрдогана только его собственные. Всех остальных он использует. Использует и Россию. Если Россия этого не понимает – то это проблемы России, то есть наши. После недавней войны Армении и Азербайджана турецкое влияние возросло еще сильнее, а Россия оказалась в странном положении. И на волне успеха турецкий султан ведет себя смело и показывает, что он здесь главный и он определяет правила. Теперь никакая российская пресса, даже на сто процентов кремлевская, как НТВ, не сможет работать в Турции спокойно. Это дали понять яснее ясного.

Ну, и занятна, конечно, вся эта ситуация со шпионажем. Товарищи возмущаются и говорят, какой здесь мог быть шпионаж, мы снимали всё, что есть в открытых источниках, всё это и так есть на разных картах на всех сайтах. Но точно так же сегодня в России пишутся шпионские дела: бредовые предлоги, открытые источники, сотни сайтов. Так что у коллег внезапно появилась возможность на собственном опыте почувствовать себя героями разоблачительных материалов про шпионов и изменников.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.