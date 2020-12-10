Вчера в системе пропаганды пророссийских лоббистов вакцины “Спутник-V” в Украине произошёл серьезный сбой. Сбой, связанный с распространением дезинформации о том, что российскую вакцину с нетерпением ожидают во многих странах мира.

В первую очередь, Израиль, страна, которая в системе лоббирования российской вакцины занимала показательное место, вдруг стал получать вакцины Pfizer, но никак не российскую “Спутник-V”.

Следующей после Израиля неприятную новость преподнесла Турция, министр здравоохранения которой Фахреттин Коджа в интервью изданию Habertürk отметил, что поскольку российская вакцина не прошла всех клинических исследований, в Турции невозможно получить лицензию на использование этой вакцины.

Фактически, это прозвучало как отказ от российской вакцины от страны, которая так же часто использовалась как пример потенциального закупщика “Спутник-V”. И хотя ряд СМИ именно так и расценили интервью министра, а сам Фахреттин Коджа, руководствуясь нормами дипломатии, спешно отметил, что Турция не против закупать российскую вакцину от коронавируса, но только когда она будет соответствовать международным стандартам и не ранее, негатив об отказе от вакцины российские и пророссийские ресурсы постарались загасить культивацией нарратива о некой фейковости первичной новости.

Но вот в том-то и дело, что фейка как такового не было, ведь министр сказал правду – российская вакцина не соответствует требованиям Анкары, из-за незавершённых клинических требований, а когда будет – будет и другой разговор. А пока в Турцию готовится поставка китайской вакцины производства Sinovac Biotech, а так же ведутся переговоры и о поставках вакцин других производителей.

То есть, по сути, Анкара и вправду не отказывается закупать Спутник-V, но пока он не пройдёт всех клинических исследований, что согласно официальным заявлениям РФ случится не раньше весны 2021, о закупках речи не может идти.

Ну и как я могу не вспомнить про то, что ранее Венгрия забронировала 12 млн доз британо-шведской AstraZeneca, бельгийской Janssen и американо-немецкой Pfizer-BioNTech, а дружественная, или, прямо говоря, политическая марионетка России Сербия, зарезервировала 1,8 млн доз вакцины от Pfizer Biotech. Кстати, эти страны так же назывались потенциальными клиентами на поставку российской вакцины.

И вот, не успела одна страна за другой отказываться от российской вакцины в пользу западных, как российские информационные площадки стали распространять нарративы о смертельной опасности Pfizer. Эту же тему тут же подхватили и пророссийские в Украине.

Используя единичные случаи негативной реакции, на сотни тысяч испытаний и применений, российские СМИ и их пособники пытаются дискредитировать уже готовый препарат, на пользу своему полуфабрикату, который не действует, если после его принятия, например, употреблять алкоголь в течение 42 дней, либо от которого останавливаются почки. А в ходе испытаний на подопытных 1АК непризнанной “ДНР” и вообще, эффективность составляла менее 50%, с очень высокой вероятностью летального исхода.

Фактически, российская вакцина себя уже не единожды дискредитировала и на сегодняшний день она не поставляется ни в одну страну мира как препарат для борьбы с коронавирусом, а исключительно как материал для проведения исследований эффективности. И не смотря на то, что о её готовности было объявлено ещё в июле этого года, данный препарат не только значительно уступает западным образцам, полным ходом, применяемым для борьбы с COVID-19, тем самым уступая экспортную гонку, но и вряд ли сможет составить конкуренцию, где либо, кроме своей собственной территории. По сути, 1/9-й суши превратившейся в полигон для слива нестабильного химиката.