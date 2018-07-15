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"Опять на табуретку вставал?" В сети заметили новую аномалию с ростом Путина

1.6тЧитать новость на украинском

Президент РФ Владимир Путин в очередной раз оконфузился из-за своего роста. В этот раз предметом насмешек стали его фотографии со встречи с президентом Хорватии Колиндой Грабар-Китарович.

На опубликованных в официальном Twitter Кремля снимках Путин выше Грабар, хотя в реальности все наоборот. По официально заявленным данным, рост президента РФ равен 170 сантиметрам (хотя в реальности значительно ниже), а рост Грабар ― 173 сантиметра.

twitter.com/KremlinRussia

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Фотографии моментально стали предметом насмешек в сети: пользователи заметили, что рост президентов не соответствует действительности.

"Опять на табуретку вставал?" ― шутят комментаторы.

"Высокий президент, оказывается", ― отметили в соцсети.

Как писал OBOZREVATEL, опубликовали ранее неизвестные фотографии Путина. В комментариях к ним пользователи назвали его "униженным рабом".

Персоны
Колинда Грабар-КитаровичВладимир Путин
Место
Россия
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Комментарии на сайте не модерированы
ДЯЧОК СТЬОПА
ДЯЧОК СТЬОПА
Може це не прутень а якийсь його тройник ?
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