"Опять на табуретку вставал?" В сети заметили новую аномалию с ростом Путина

Президент РФ Владимир Путин в очередной раз оконфузился из-за своего роста. В этот раз предметом насмешек стали его фотографии со встречи с президентом Хорватии Колиндой Грабар-Китарович.

На опубликованных в официальном Twitter Кремля снимках Путин выше Грабар, хотя в реальности все наоборот. По официально заявленным данным, рост президента РФ равен 170 сантиметрам (хотя в реальности значительно ниже), а рост Грабар ― 173 сантиметра.

twitter.com/KremlinRussia

twitter.com/KremlinRussia

Фотографии моментально стали предметом насмешек в сети: пользователи заметили, что рост президентов не соответствует действительности.

"Опять на табуретку вставал?" ― шутят комментаторы.

"Высокий президент, оказывается", ― отметили в соцсети.

Владимир Путин встретился в Кремле с Президентом Хорватии Колиндой Грабар-Китарович https://t.co/Vb7yA2F9h5 pic.twitter.com/aYGTR6S8xR — Президент России (@KremlinRussia) 15 июля 2018 г.

Как писал OBOZREVATEL, опубликовали ранее неизвестные фотографии Путина. В комментариях к ним пользователи назвали его "униженным рабом".