Опухают шея и ступни: в США десятки детей получили опасные осложнения COVID-19

В США зафиксировали опасное осложнение у детей, заболевших коронавирусом COVID-19. У пациентов опухают шея, ступни, нарушается работа сердца и артерий.

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С такими симптомами в Нью-Йорке госпитализировали 64 человека. Ранее подобные случаи были зарегистрированы в Великобритании, Италии и Испании, пишет "Daily Mail".

Единственная смерть от опасного осложнения зафиксирована у ребенка в Британии. Однако, по словам врачей, ситуация вскоре может измениться.

В США десятки детей получили опасные осложнения COVID-19

Известно, что синдром возникает от нескольких дней до недель после заражения коронавирусом. Существуют пациенты, у которых развилось такое состояние, но COVID-19 не был подтвержден. Однако врачи уверены, что эти состояния связаны между собой.

Первоначально считалось, что симптомы связаны с болезнью Кавасаки, состоянием, которое вызывает воспаление в стенках кровеносных сосудов и поражает в основном детей в возрасте до пяти лет.

В настоящее время американские ученые предпринимают усилия по сбору информации о заболевании, получившем название "Педиатрический мультисистемный воспалительный синдром, потенциально связанный с COVID-19".

Как писал OBOZREVATEL , стало известно, что у одного из помощников Дональда Трампа подтвердили COVID-19. Он является личным камердинером президента США.

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