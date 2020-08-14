Опубликованы жуткие фото избитых протестующих в Беларуси: МВД говорит, что ничего не было

Заместитель главы Министерства внутренних дел Беларуси Александр Барсуков отверг обвинения в том, что правоохранители избивали задержанных на акциях протестов.

При этом люди, вышедшие из минского изолятора, заявили о побоях со стороны силовиков. Фото пострадавших опубликовали на странице NEXTA Live в Telegram (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

По словам освобожденных активистов, в изоляторе их зверски били, пытали и морили голодом.

"Издевательств никаких не было", – заявил Барсуков ночью 14 августа, когда приехал под стены изолятора на улице Окрестина.

Он также сказал, что "намерен поговорить с каждым".

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Как писал OBOZREVATEL ранее, пятая ночь протестов в Беларуси после президентских выборов прошла спокойно. Люди по всей стране мирно протестовали, силовики никого не задерживали и не применяли спецсредства.