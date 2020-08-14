Опубликованы жуткие фото избитых протестующих в Беларуси: МВД говорит, что ничего не было

В Беларуси избили протестующих. Коллаж
Заместитель главы Министерства внутренних дел Беларуси Александр Барсуков отверг обвинения в том, что правоохранители избивали задержанных на акциях протестов.
При этом люди, вышедшие из минского изолятора, заявили о побоях со стороны силовиков. Фото пострадавших опубликовали на странице NEXTA Live в Telegram (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).
По словам освобожденных активистов, в изоляторе их зверски били, пытали и морили голодом.
"Издевательств никаких не было", – заявил Барсуков ночью 14 августа, когда приехал под стены изолятора на улице Окрестина.
Он также сказал, что "намерен поговорить с каждым".
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В сети показали фото пострадавших в Беларуси NEXTA Live
Люди утверждают, что их избили силовики NEXTA Live
В МВД отвергли обвинения в избиении NEXTA Live
Задержанные показали следы пыток на теле NEXTA Live
В Минске избили протестующих NEXTA Live
У людей видны многочисленные синяки NEXTA Live
В Минске избили протестующих NEXTA Live
Как писал OBOZREVATEL ранее, пятая ночь протестов в Беларуси после президентских выборов прошла спокойно. Люди по всей стране мирно протестовали, силовики никого не задерживали и не применяли спецсредства.