Опубликовано видео перехвата иранского самолета истребителями США: сообщают о пострадавших

В небе над Сирией истребители ВВС США совершили перехват пассажирского самолета, летевшего из Ирана. Тегеран обвинил Штаты в том, что из-за происшествия пострадали люди, а Пентагон отрицает нарушение процедуры.

Известно, что два истребителя F-15 перехватили авиалайнер компании Mahan Air, следовавший по маршруту Тегеран-Бейрут. Иранскому пилоту пришлось снизить высоту, чтобы избежать столкновения с американскими истребителями, пишет Al Mayadeen.

По заявлению спикера МИД Ирана Аббас Мусави, в результате маневров пострадали несколько человек на борту. Дипломат уже сообщил, что Штаты ответственны за происшествие и после изучения обстоятельств случившегося последуют политические и правовые меры.

В Пентагоне же заявили, что нарушений с их стороны не было и воздушные маневры не были опасными.

В пресс-службе Центрального командования США отметили, что истребитель F-15 "выполнял обычную воздушную миссию и провел стандартный визуальный осмотр пассажирского лайнера иранской авиакомпании Mahan Air". Военные добавили, что истребитель находился на безопасном расстоянии примерно в тысячу метров.

Как сообщал OBOZREVATEL, истребители США перехватили военные самолеты России у Аляски.