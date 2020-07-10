Опубликована предсмертная записка мэра Сеула: он признал вину

Мэр столицы Южной Кореи Сеула Пак Вон Сун, которого накануне нашли мертвым, в своей предсмертной записке извинился перед людьми и своей семьей.

Как пишет Yonhap News, источник в администрации Сеула передал содержание записки в больницу Сеульского университета, куда тело мэра перевезли после его обнаружения и где устроили место для поминовения.

Предсмертное послание обнаружили 9 июля на столе в кабинете Пака Вон Суна в официальной резиденции.

"Я виноват перед всеми. Спасибо всем, кто шел со мной вместе по жизни. Я всегда чувствую вину перед семьей, которой не смог дать ничего, кроме боли. Кремируйте меня и развейте над могилой родителей. Прощайте все", – говорится в записке.

Как сообщал OBOZREVATEL, в полицию обратилась дочь мэра Сеула. Она сообщила, что отец ушел из дома, оставив записку, похожую на прощальную.

Позднее Пак Вон Сун был обнаружен мертвым в северной части города.