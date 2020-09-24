Опубликован список стран, не признавших легитимность Лукашенко

Мирослав Семенюк Мир 14:41, 24.09.2020 Обновлено: 15:22, 24.09.2020

Большинство стран мира не признали легитимность незаконно избранного президента Беларуси Александра Лукашенко.

При этом есть государства, которые поздравили его с "инаугурацией".

Не признают легитимность:

  • 27 стран ЕС

  • Великобритания

  • США

  • Канада

  • Украина

Кто признал:

Президент России Владимир Путин ранее поздравлял Лукашенко с "переизбранием", но отдельного поздравления с "инаугурацией" не было.

Также еще до церемонии самопровозглашенного президента поздравили лидеры Турции, Венесуэлы, Азербайджана, Армении, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана и Узбекистана. "Победу" Лукашенко признали непризнанные Абхазия и Южная Осетия.

Президент Туркменистана поздравил его с "инаугурацией".

Китай выступил с заявлением, в котором подчеркивается "уважение к выбору белорусского народа".

Грузия пока не озвучила свою позицию.

tut.by

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