Опубликован список стран, не признавших легитимность Лукашенко

Большинство стран мира не признали легитимность незаконно избранного президента Беларуси Александра Лукашенко.

При этом есть государства, которые признали Лукашенко и поздравили его с "инаугурацией".

Не признают легитимность Лукашенко:

27 стран ЕС

Великобритания

США

Канада

Украина

Президент России Владимир Путин ранее поздравлял Лукашенко с "переизбранием", отдельного поздравления с "инаугурацией" не было.

Также еще до церемонии Лукашенко поздравили лидеры Турции, Венесуэлы, Азербайджана, Армении, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана и Узбекистана. "Победу" Лукашенко признали непризнанные Абхазия и Южная Осетия.

Президент Туркменистана поздравил Лукашенко с "инаугурацией".

Китай выступил с заявлением, в котором подчеркивается "уважение к выбору белорусского народа".

Грузия пока не озвучила свою позицию.

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