Опубликован список стран, не признавших легитимность Лукашенко
Большинство стран мира не признали легитимность незаконно избранного президента Беларуси Александра Лукашенко.
При этом есть государства, которые признали Лукашенко и поздравили его с "инаугурацией".
Не признают легитимность Лукашенко:
27 стран ЕС
Великобритания
США
Канада
Украина
Президент России Владимир Путин ранее поздравлял Лукашенко с "переизбранием", отдельного поздравления с "инаугурацией" не было.
Также еще до церемонии Лукашенко поздравили лидеры Турции, Венесуэлы, Азербайджана, Армении, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана и Узбекистана. "Победу" Лукашенко признали непризнанные Абхазия и Южная Осетия.
Президент Туркменистана поздравил Лукашенко с "инаугурацией".
Китай выступил с заявлением, в котором подчеркивается "уважение к выбору белорусского народа".
Грузия пока не озвучила свою позицию.
Как сообщал OBOZREVATEL:
в Беларуси 23 сентября состоялась тайная "инаугурация" Александра Лукашенко.
Украина, США и страны ЕС заявили о нелегитимности этой "инаугурации".
Белорусские оппозиционеры осудили тайную "инаугурацию" Лукашенко и вышли на массовые протесты по всей стране.
Не обошлось без силовых методов разгона, водометов и раненых среди активистов. Сотни человек были задержаны.