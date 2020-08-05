Опубликован список пострадавших при взрыве в Бейруте

Алексей Титофф Мир 14:09, 5.08.2020 Обновлено: 14:42, 5.08.2020

В сети опубликовали список пострадавших людей в результате масштабного взрыва в столице Ливана Бейруте.

Перечень выложили на Instagram-странице, где публикуют данные людей, которые погибли или пропали без вести.

Отметим, что представленный список это лишь те пострадавшие, кто сейчас пребывают в больнице.

Список пострадавших при взрыве в Бейруте
Instagram/locatevictimslebanon
Список пострадавших при взрыве в Бейруте
Instagram/locatevictimslebanon

Напомним, что вечером 4 августа в столице Ливана Бейруте прогремели мощные взрывы в районе городского порта. Погибли более 100 человек, четыре тысячи пострадали.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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