"Оправдывают Гитлера!" Пропагандисты Путина взбесились из-за требования Европарламента

Российские пропагандисты бурно отреагировали на требование Европейского парламента осудить коммунизм и советскую власть.

Рупоры Кремля увидели в этом признаки оправдания нацизма и тут же начали прикрываться давно минувшими прорывами уже несуществующей страны. Своими возмущениями по этому поводу они поделились в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Уже говорили про весеннее обострение, но оно, понимаете, по всем фронтам уже. Ну, весна, тепло, хорошо, солнышко светит. В Европарламенте, видимо, тоже светит, потому что он призвал нашу с вами великую страну, Россию, внимание, осудить коммунизм и советскую власть. Чего не бывает. Все как обычно сводится к знакомой и удобной для Запада формуле "платите и кайтесь", — возмутился ведущий программы Евгений Попов.

Ольга Скабеева Скриншот видео

Его поддержала соведущая, скандальная Ольга Скабеева, которая впала в ностальгию по советскому прошлому и попыталась присвоить все самые яркие страницы истории СССР современной России.

"За что мы должны покаяться на сей раз? За коммунизм как таковой? За идеологию, за вызов, брошенный миру, а, может быть, за то, что советская власть спасла Европу от нацизма? За красный флаг над Рейхстагом, за полет Гагарина в космос? Непонятно. Тревогу вызывает одно — если сначала осудили коммунизм, то после можно и Гитлера оправдать. Не к этому ли они ведут? Есть такое ощущение. Будем надеяться, что нет. Но тревожные звоночки есть", — не унималась одиозная пропагандистка.

Ольга Скабеева и Евгений Попов Скриншот видео

Как сообщал OBOZREVATEL, Скабеева устроила скандал в прямом эфире из-за того, что украинский гость раскритиковал президента страны-агрессора Владимира Путина.

Также пропагандистка обозвала российского политика, лидера движения "Новая Россия" Никиту Исаева идиотом из-за того, что он поддержал инициативу Украины о приравнивании идеологии "русского мира" к нацизму.

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