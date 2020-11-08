Оппозиция Грузии вышла на протест с ультиматумом власти по выборам. Фото
Грузинская оппозиция в воскресенье, 8 ноября, начала акцию протеста в центре Тбилиси с требованием назначить новые парламентские выборы.
Лидеры оппозиции считают, что итоги выборов 31 октября, на которых большинство получила правящая партия "Грузинская мечта", были сфальсифицированы, передает Rustavi2.
Политики и их сторонники поставили ряд ультиматумов: провести новые свободные и справедливые выборы, освободить всех политзаключенных, а также отправить в отставку главу ЦИК Грузии Тамар Жванию.
Кроме того, в знак протеста многие кандидаты в депутаты от оппозиции отказываются получать мандаты.
Один из лидеров "Единого национального движения" Ника Мелия заявил на акции протеста, что оппозиция дает правящей партии время до 20:00, чтобы заявить о готовности начать переговоры по выдвинутым пунктам.
"Наш протест завершится, когда власти выполнят наше требование о назначении новых парламентских выборов", – заявил на митинге один из лидеров оппозиционной партии "Единое национальное движение" Григол Вашадзе.
На митинг вышли тысячи людей. Присоединились к протесту и жители регионов. Так, на акцию в Тбилиси приехали из Кутаиси, Поти, Зугдиди, Марнеули, Гори, других городов.
Предварительно, каких-либо инцидентов на митинге в Тбилиси не было.
"Грузинская мечта" в свою очередь заявила, что не воспринимает всерьез ультиматум оппозиционных партий, передают "Новости-Грузия".
"Мы не воспринимаем это всерьез. Я надеюсь, что очень скоро они осознают абсурдность своих позиций и поймут, что окажутся в политическом тупике. Я надеюсь, что они вернутся к режиму выборов, а чуть позже к парламентской жизни", – сказал вице-спикер парламента от большинства Георгий Кахиани.
Как сообщал OBOZREVATEL:
ЦИК Грузии объявила, что на парламентских выборах, состоявшихся 31 октября, наибольшее количество голосов получила партия власти "Грузинская мечта – демократическая Грузия" (48,15%).
У оппозиционного блока "Сила в единстве", в которое входит партия Михеила Саакашвили "Единое национальное движение" – 27,14%.
Саакашвили после объявления результатов экзитполов "отказался" от должности премьер-министра Грузии.
31 октября Саакашвили опубликовал видеообращение, в котором рассказал, что оппозиция Грузии в целом "одержала убедительную победу, получив почти 50% голосов".