Оппозиция Беларуси выступила за дружбу с Россией и ЕС

Координационный совет белорусской оппозиции выступает за сохранение дружеских отношений и с Россией, и с Европейским Союзом.

Об этом заявили члены совета на пресс-конференции 18 августа. Они также призвали Москву и Брюссель выступить гарантом безопасности оппозиции.

Доверенное лицо Светланы Тихановской Ольга Ковалькова уточнила, что Координационный совет создан для передачи власти и действует согласно Конституции.

"Мы действуем только законными ненасильственными методами", – подчеркнула она.

В свою очередь белорусский дипломат, экс-министр культуры Павел Латушко, накануне уволенный с поста генерального директора Национального академического театра имени Янки Купалы, отметил, что оппозиция не заинтересована в ухудшении отношений с Россией.

"Последним политиком в Беларуси будет тот, кто построит стену между нами и Россией. Сотрудничество с Россией – экономическое, торговое отвечает прагматичным интересам Беларуси, также, как и сотрудничество с Европейским Союзом", – сказал он.

Латушко призвал Москву и Брюссель стать гарантами безопасности Координационного совета.

"Эти гарантии абсолютно необходимы. Здесь важна роль наших соседей России и ЕС, это отвечает и интересам Москвы и Брюсселя. В противном случае, если координационный совет не получит гарантий безопасности, встанет вопрос доверия людей", – пояснил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, во время совещания с членами Совета безопасности Александр Лукашенко обвинил оппозицию в захвате власти в стране, назвав ее "нацистами" и пригрозил "остудить некоторые горячие головы".

Он раскритиковал предложения Координационного совета по ряду направлений развития страны и поручил правительству подготовить выводы о возможных последствиях программы оппозиции.