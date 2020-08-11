Оппозиция Беларуси потребует от мира признания Тихановской президентом, – Цепкало

Экс-претендент на пост главы Беларуси Валерий Цепкало заявил, что оппозиция будет требовать от международного сообщества признания Светланы Тихановской президентом страны.

По его мнению, на главного оппонента Лукашенко на выборах "давили через ее мужа", который находится в заключении. Об этом сообщают РИА Новости.

"Естественно, признание Тихановской президентом – это мы будем требовать от международного сообщества", – подчеркнул Цепкало.

Он также анонсировал, что белорусская оппозиция уже создает "Комитет государственного спасения" и позже предложит войти в него Тихановской.

Кроме этого, Цепкало добавил, что лично намерен требовать у властей амнистии всех политических заключенных и тех, кто был арестован по "экономическим" статьям в Беларуси.

Читайте текстовую трансляцию OBOZREVATEL о том, как прошли самые скандальные выборы президента Беларуси, по ссылке. А также все подробности о протестах, которые всколыхнули страну после этого.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Беларуси на фоне протестов из-за результатов выборов президента началась общенациональная забастовка. Утром 11 августа люди стали массово покидать работу, вместо этого они вышли на улицы, продолжая митинговать. Среди прочего, белорусы стремятся добиться признания Светланы Тихановской президентом страны.