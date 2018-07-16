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Вадим Жартун
Вадим Жартун
Блогер (Санкт-Петербург)Все статьи автора

Опоздает ли Путин?

16 июля 2018 года в 13:15 в Президентском дворце в Хельсинки должны начаться переговоры Путина с Трампом. Модерировать встречу будет финский президент Саули Ниинистё, на переговоры организаторы отвели 3 часа 15 минут, потом будет рабочий обед в зеркальном зале, после обеда главы государств дадут совместную пресс-конференцию, а затем в Президентском дворце начнется двусторонняя встреча Путина и Ниинистё.

Основная интрига грядущего события состоит не в том, какие договорённости могут быть достигнуты в ходе переговоров (особых прорывов ждать не стоит), а в том, опоздает ли на встречу Путин, если опоздает, то на сколько, и какие у этого могут быть последствия.

Опоздание на официальную встречу, подготовка к которой идёт несколько недель, а то и месяцев, это нечто из ряда вон выходящее. Я вообще плохо понимаю, как можно куда-то опоздать, когда у тебя есть персональный самолёт и кортеж с мигалками, а планированием всех передвижений занимается отдельная служба.

И, тем не менее, Путин опаздывает везде и всегда. Вот далеко не полный список тех, к кому он опоздал:

  • Канцлер Германии Ангела Меркель: на 4 часа 15 минут

  • Президент Украины Виктор Янукович: на 4 часа

  • Глава Госдепа США Джон Керри: на 3 часа

  • Глава правительства Украины Юлия Тимошенко: на 3 часа

  • Премьер Японии Синдзо Абэ: на 2 часа

  • Президент Финляндии Тарья Халонен: на 2 часа

  • Президент Монголии Цахиагийну Элбэгдоржу: на 2 часа

  • Папа Римский Франциск: на 1 час 10 минут

  • Президент Украины Пётр Порошенко: на 1 час

  • Премьер-министр Индии Нарендре Дамодардас Моди: на 1 час

  • Президент США Барак Обама: на 40 минут

  • Президент Южной Кореи Пак Кын Хе: на 30 минут

  • Король Швеции Карл XVI Густав: на 30 минут

  • Король и королева Испании: на 20 минут

  • Королева Великобритании Елизавета II: на 14 минут

Уже к 2014 году СМИ зафиксировали более 155 опозданий Путина с общим временем более 147 часов 43 минуты. Его опоздания на форумы, саммиты, пресс-конференции и прочие официальные мероприятия уже давно никого не удивляют.

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Это нельзя объяснить непрофессионализмом службы протокола — за годы опозданий туда могли бы найти хоть одного человека, способного пользоваться календарём и ежедневником.

Даже "аргентинская диппочта" не вызывает настолько повального, быстрого и необратимого падения IQ, чтобы объяснить этот феномен иначе, чем личными особенностями Путина.

По воспоминаниям Людмилы Путиной, он был пунктуален в делах рабочих, а вот что касается личной жизни — наоборот. Даже на свидание с ней он мог запросто опоздать часа на полтора.

В контексте личных взаимоотношений это можно трактовать как угодно, но дипломатический протокол расценивает опоздание как проявление неуважения без всяких "но" и "если".

До сих пор Путин позволял себе такое в отношении людей, в высшей степени дипломатичных. Трампа в принципе сложно назвать дипломатом, а его склонность к эпатажу и давление на него американского общества в связи с российским вмешательством в выборы президента США могут спровоцировать самую неожиданную реакцию.

Если Путин опять опоздает, а Трамп спустит это ему с рук, те, кто называет Трампа российской марионеткой, получат ещё один козырь, да и с лозунгом "make America great again" это сочетается плохо.

В диаметрально противоположном варианте развития событий Трамп может начать играть в суперпереговорщика (он же гордится свои умением "заключать сделки") и сознательно заставить Путина ждать, чтобы оказать на него давление ещё до начала переговоров.

Интрига, одним словом.

Надеюсь, что Путин с Трампом всё не испортят и не приедут на встречу вовремя. Разумеется, найдутся политологи, которые высосут далеко идущие выводы даже из этого, но мне такой вариант развития событий кажется откровенно скучным.

Ну а пока вы можете проверить свою проницательность и попробовать угадать, что же произойдёт на самом деле.

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Автор
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Тема
Встреча Путина и Трампа
Место
Финляндия
Источник
Источник:Блог Вадима Жартуна
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Лапоть винторогий
Лапоть винторогий
Молодуху из себя строит, цену набивает, придурь... Не понимает, что вне Мордора так не принято.
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