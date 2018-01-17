Люди, которые занимаются экономикой России, это бандиты, в том числе, в составе организованной группировки, кгдбшинки и чекисты, следователи НКДВ, которые в своей жизни ничего и никогда не создавали, а только разрушили, убивали и пытали. Все, чему их учили в высшей школе КГБ СССР. Так что ничего удивительного нет в том, что эти люди из себя представляют, и каким образом управляют страной.

Бюджет Российской Федерации является для них ничем иным как корытом, из которого они черпают для себя ресурсы. Кооператив "Озеро" - это Путин и его дружки, которые приватизировали государственный бюджет. Если бы они вели себя по-другому, как в России, так и в мире, в роли ОПГ во главе страны они могли бы продержаться гораздо дольше. Они могли бы лечь под США, чтобы кто не подумал под этими словами, став политическим, экономическим и даже военным союзником США в Евразии. Тогда бы клептократии Путина фигурально не было конца.

Но ведут они себя по-другому, нося воду в дырявом сите.

У путинского ОПГ после того, как вся история с грабежом России пришла к завершающему этапу вначале 2014-го года, скорость наливания воды в это сито стала гораздо меньшей, чем скорость ее выливания. Они на самом деле убивают российскую экономику и дальше. Каждому школьнику известно, что поступление налогов в бюджет увеличивается не при их повышении. Налоги поступают в большей степени в бюджет, когда увеличивается налогооблагаемая база. Когда общая совокупная прибыль растет, когда растет количество частных компаний, получающие больше прибили, тогда увеличивается налогооблагаемая база и поступления налогов в бюджет.

Путинская ОПГ в 2003-2004-ом году планомерно разрушила завоевание разрушающегося капитализма, которые были сделаны во второй половине 90-ых годов и в самом начале 2000-ых. С тех пор долговая нагрузка на российские компании является одной из самых высоких в мире, если не самой высокой. Во всяком случае – одной из самых высоких из стран с экономиками подобного размера. Эта долговая нагрузка убивает любой бизнес и большой, и средний, а в особенности малый бизнес. Также снижается общая суммарная прибыль, что уменьшает налогооблагаемую базу и снижает поступление налогов в бюджет.

Но лучше уж ужасный конец, чем ужас без конца. Потому что в той ситуации, которая сейчас идет – это бетонная стена.

Когда-то в США был провозглашен прекрасный принцип "никакого налогообложения без представительства во власти". Этот принцип должен действовать во всех странах мира, которые основаны на каких-то принципах демократии. Соответственно, бюджет Российской Федерации, как я уже упомянул, является ничем иным, как общаком Путина и его ОПГ. А бюджет это не что иное, как собранные из населения и компаний налоги. Соответственно, мы все жители России и собственники компаний, платим эти налоги в бюджет для того, чтобы содержать Путина и кооператив "Озеро" и при этом не имеем никакого представительства во власти. Также не имеем возможности изменить "президента", "правительство", "власть". Почему эти слова в кавычках? Я давно отказываюсь считать Путина легитимной властью, а то правительство, которое есть, оно на самом деле не что иное как ОПГ.

Но тем не менее даже с этим учетом, мы не можем иметь честных, справедливых и демократических выборов в теории, поэтому не должны платить никаких налогов никуда. Должна быть общенациональная забастовка, акция гражданского неповиновения, чтобы эта история наконец закончилась. И если бы тот американский принцип про налоги привести в действие в России, то ОПГ "Озеро" и Путин рухнули бы незамедлительно.

Но всю эту муть мы обсуждаем порядка 15 лет. 10 лет назад, а может и больше, читали программу под названием "20.20". Теперь читаем "20.30", "20.40". Но все эти программы не стоят даже бумаги, на которой написаны. Ни одна из них при Путине не была приведена в действие. За исключением первых двух лет его президентства.

Скорее они были реализованы с точностью до наоборот - на180 градусов.