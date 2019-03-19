"Опередил Россию": названа причина отставки Назарбаева

Объявив о своей отставке президент Казахстана Нурсултан Назарбаев на самом деле сделал шаг на опережение в планах РФ провернуть в стране украинский или белорусский сценарий.

Об этом в комментарии OBOZREVATEL сказал эксперт-международник Андрей Каракуц, который отметил, что у Назарбаева было несколько причин заявлять о сложении своих полномочий именно сейчас.

"Еще с прошлого года стоял вопрос именно состояния здоровья Назарбаева, соответственно, разговоры о том, что он должен уйти, идут достаточно долгое время. Да, выборы должны состояться в следующем году, и он не хочет принимать в них участие, ведь вряд ли уже сможет бороться по состоянию здоровья. И транзит власти он делает именно сейчас. Во-первых, это возможность контролировать процесс, потому что в предвыборный период это сложнее", – говорит международник.

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"Во-вторых, у него остается много других различных должностей: председатель Совета безопасности, член Конституционного совета, председатель правящей партии. Формально он только отходит от должности президента, но при этом не теряет именно влияния на процессы принятия решений", – добавил он.

Кроме этого, по мнению Каракуца, президент Казахстана решился на этот шаг, из-за постоянно нарастающей угрозы со стороны РФ.

Нурсултан Назарбаев

"Если смотреть на этот регион, то лучше этот транзит делать именно сейчас, потому что остается опасность российского вмешательства в выборы. Пока Россия занимается Беларусью, Украиной, противостоянием с Западом, так в Казахстан они, возможно, немного позже бы и добрались. И чтобы предупредить такие возможные шаги со стороны Москвы, было решено этот транзит власти осуществить именно сейчас", – объясняет международник.

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По его словам, в последнее время Назарбаев сделал много шагов, которые отдаляли политику и экономику Казахстана от влияния России, и наоборот пытался контактировать с Китаем и налаживать отношения США. И после транзита власти эта политика сохранится.

"Да, это политика государства, и правящая элита заинтересована в том, чтобы опираться на разные центры силы и не повторить сценарий, которой РФ продвигает против других постсоветских стран. Этот транзит власти призван сохранить текущую политику", – сказал он.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, после своей отставки первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев продолжит руководить страной "за кулисами".

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