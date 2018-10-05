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ПолитикаЭкономика

Операция ГРУ в Нидерландах: России сделали серьезное предупреждение

1.1тЧитать материал на украинском

Страны Запада решат, какими будут дальнейшие меры в отношении России из-за кибератак ГРУ.

Такое заявление сделал премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, передает The Post Online. По его словам, публикация деталей операции РФ является сама по себе карательной мерой.

"Мы работаем над тем, чтобы ослабить способность россиян осуществлять такие операции в будущем. Кроме того, мы вызвали посла, и мы решим с союзниками, какими будут дальнейшие меры", - отметил Рютте.

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Он также сказал, что власти Нидерландов не брали под стражу четырех российских разведчиков, которые пытались совершить кибератаки, потому что на них не было заведено уголовное дело.

"Цель состояла в том, чтобы следить за ними как можно дольше, собирать информацию, а в момент, когда шпионская операция рискует перейти в критическую фазу, прекратить ее", - пояснил Рютте.

Как сообщал OBOZREVATEL, власти Нидерландов выслали в апреле 2018 года четырех россиян, которых обвинили в попытке совершить кибератаку на Организацию по запрещению химического оружия. В Минобороны Нидерландов заявили, что сотрудники ГРУ пытались получить информацию из международного расследования.

Министерство иностранных дел Великобритании обвинило российских разведчиков в организации кибератак по всему миру, в том числе, взлому компьютеров Всемирного антидопингового агентства.

Персона
Марк Рютте
Место
Нидерланды
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Петренко Амадеус
Петренко Амадеус
"Как сообщал OBOZREVATEL, власти Нидерландов выслали в апреле 2018 года четырех россиян, которых обвинили в попытке совершить кибератаку на Организацию по запрещению химического оружия." Ребята! помогите обьяснить кастрюлеголовым что для КИБЕРАТАКИ совсем не обязательно ехать в Нидерланды! я так понял они еще не знают что есть для этого интернет!
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Rusnak Gulnara
Rusnak Gulnara
найдены причины всех проблем в украине .https://www.unian.net/health/country/10285602-suprun-prizvala-ukraincev-ne-pit-mochu.html
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