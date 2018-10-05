Операция ГРУ в Нидерландах: России сделали серьезное предупреждение

Страны Запада решат, какими будут дальнейшие меры в отношении России из-за кибератак ГРУ.

Такое заявление сделал премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, передает The Post Online. По его словам, публикация деталей операции РФ является сама по себе карательной мерой.

"Мы работаем над тем, чтобы ослабить способность россиян осуществлять такие операции в будущем. Кроме того, мы вызвали посла, и мы решим с союзниками, какими будут дальнейшие меры", - отметил Рютте.

Он также сказал, что власти Нидерландов не брали под стражу четырех российских разведчиков, которые пытались совершить кибератаки, потому что на них не было заведено уголовное дело.

"Цель состояла в том, чтобы следить за ними как можно дольше, собирать информацию, а в момент, когда шпионская операция рискует перейти в критическую фазу, прекратить ее", - пояснил Рютте.

Как сообщал OBOZREVATEL, власти Нидерландов выслали в апреле 2018 года четырех россиян, которых обвинили в попытке совершить кибератаку на Организацию по запрещению химического оружия. В Минобороны Нидерландов заявили, что сотрудники ГРУ пытались получить информацию из международного расследования.

Министерство иностранных дел Великобритании обвинило российских разведчиков в организации кибератак по всему миру, в том числе, взлому компьютеров Всемирного антидопингового агентства.