Опасный маневр российского истребителя с самолетами США над Черным морем попал на видео
Российский истребитель перехватил самолеты США. (Скриншот)
Министерство обороны России опубликовало видео перехвата американских военных самолетов над нейтральными водами Черного море.
На нем видно опасный маневр стратегического самолета-разведчика RC-135, Р-8А "Посейдон" американских ВМС и самолета-заправщика КС-135 ВВС США, пишут РИА Новости.
Российский истребитель приблизился к американским самолетам на безопасное расстояние, идентифицировал их, после чего они изменили направление полета от границы России.
Ранее OBOZREVATEL писал, что истребители США перехватили военные самолеты России у Аляски.
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