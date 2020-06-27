Опасный маневр российского истребителя с самолетами США над Черным морем попал на видео

Министерство обороны России опубликовало видео перехвата американских военных самолетов над нейтральными водами Черного море.

На нем видно опасный маневр стратегического самолета-разведчика RC-135, Р-8А "Посейдон" американских ВМС и самолета-заправщика КС-135 ВВС США, пишут РИА Новости.

Российский истребитель приблизился к американским самолетам на безопасное расстояние, идентифицировал их, после чего они изменили направление полета от границы России.

Ранее OBOZREVATEL писал, что истребители США перехватили военные самолеты России у Аляски.