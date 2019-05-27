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"Опасные" результаты выборов в Европарламент: сколько набрали "друзья Путина"

3.2тЧитать материал на украинском

На выборах в Европейский парламент больше всех потеряли европейские народники и социалисты, а больше всех прибавили – радикальные анти-европейские силы (евроскептики).

Соответствующие результаты были объявлены поздним вечером воскресенья, 26 мая. Так, группа европейских народников потеряла 39 мандатов и в новом парламенте будет представлена только 178 депутатами. Потери понесли и социалисты – с 187 депутатов группа уменьшилась до 152, потеряв 35 мандатов, передает "Интерфакс-Украина".

В то же время, серьезно прибавила группа либералов (40 мандатов), которая участием представителей движения Ренессанс президента Франции Эммануэля Макрона будет преобразована в новую, центристскую группу и будет насчитывать 108 человек. Прибавили и зеленые: с 51 мандата группа увеличилась до 67 (плюс 16).

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При этом более 100 мандатов достались евроскептикам. Так, группа Европа для свободы совместно с итальянским движением 5 звезд и брекзитеров с 45 получит 53 мест.

Группа Европа за нации и свободы совместно с партией министра внутренних дел Италии Маттео Сальвини, который активно выступает за отмену санкций против России, с 37 мест обрела 55.

"Опасные" результаты выборов в ЕП: сколько набрали "друзья Путина"

Напомним, на выборах в Европарламент праворадикальные Альтернатива для Германии и Австрийская партия свободы, набрали меньше голосов, чем на последних национальных выборах.

Как сообщал OBOZREVATEL, с 23 по 26 мая в Европейском Союзе прошли выборы в Европарламент. В 28 странах миллионы жителей ЕС избирали более 700 депутатов, которые и будут во многом определять политику континента на ближайшие 5 лет.

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Персоны
Владимир ПутинМаттео Сальвини
Теги
ЕвропарламентЕвропейский Союз
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Carpenter Oleg
Carpenter Oleg
У свидомых появилась ещё одна головная боль. К Путину и клятым кацапам прибавились европейские друзья Путина. И эти друзья, как и агенты Путина, везде и повсюду.
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6
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Лебедева Анастасия
Лебедева Анастасия
Спаcибо тeм, ктo пoкaзал мнe caйт http://difimas.com/8sw8119 Прocтo пройдя пpocтoй опpoс пoлyчилa почти пoлyгoдовyю зapплату)) Пользyйтеcь, пoкa eсть возможнoсть=)
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0
2
Пигин Макс
Пигин Макс
Сейчас Европа начнёт обрубать халявщиков. Проебалты нервно грызут ногти в ожидании полного трындеца!
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8
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Пигин Макс, Да уж...шпротам ныне не позавидуешь...Сосали сосали...а теперь могут соску поприжать
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7
0

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