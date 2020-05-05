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6 мая • обновлено в 06:56
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"Опасно для молодых и здоровых": в Австралии 26-летняя девушка рассказала, как победила COVID-19

3.3т
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В Австралии 26-летняя девушка переболела коронавирусом и рассказала свою историю выздоровления.

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Как сообщает DailyMail, Кейси Эдмондс 19 марта вернулась в Перт (Австралия) из Лондона, где она провела неделю. Уже через 12 дней у неё появились симптомы заражения COVID-19 и вскоре диагноз подтвердили врачи Королевской больницы Перта.

"За день до оглашения результатов я разговаривала с мамой по телефону и говорила, что никогда в жизни не чувствовала себя так плохо", – рассказала Кейси.

Кейси Эдмондс

Кейси Эдмондс

DailyMail

14 дней ей пришлось провести на самоизоляции в небольшой квартире. Почти всё это время её лихорадило, она не могла спать, страдала от боли в груди, а также девушка утратила обоняние и вкус.

Кроме этих симптомов девушку пугали и другие факторы – например, она не знала, что может ей помочь от недуга. В итоге, по ночам она принимала Панадол и витамины.

После к Кейси вернулся вкус, а вскоре она выздоровела полностью, но теперь регулярно проверяется, чтобы в случае повторного заражения тут же среагировать.

Кейси Эдмондс и Роджер Кук

Кейси Эдмондс и Роджер Кук

DailyMail

Министр здравоохранения Западной Австралии Роджер Кук отметил, что опыт Кейси Эдмондс показывает, что от COVID-19 не застрахованы молодые и здоровые люди, как это предполагалось ранее.

"Этот вирус может нанести тяжелый урон даже молодым и здоровым жителям Западной Австралии", – сказал Кук.

Как сообщал OBOZREVATEL, 40-летний Джозеф Уоллис, перенес заболевание коронавирусом и рассказал, как на его глазах умирали соседи по палате.

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Автор
Антон Малиновский Антон Малиновский
Тема
Коронавирус
Место
Австралия Перт
Тег
вирус
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