ООН встала на сторону ВОЗ после обвинений Трампа

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш поддержал Всемирную организацию здравоохранения после обвинений со стороны президента США Дональда Трампа.

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Генсек ООН призвал проявить единство в борьбе с коронавирусом COVID-19, передает Associated Press.

"Сейчас время для единства – для того, чтобы международное сообщество работало вместе, чтобы остановить вирус и свести на нет негативные последствия", – подчеркнул Гутерриш.

Он отметил, что "извлекать уроки" нужно только после того, как мир поборет болезнь и лишь потом делать какие-либо выводы. Генсек подчеркнул, что ситуация с COVID-19 "беспрецедентная для нашего времени и потому требует беспрецедентного ответа".

Дональд Трамп

Напомним, что Трамп раскритиковал ВОЗ за то, что она слишком сосредоточена на Китае в период пандемии COVID-19.

Позже в ВОЗ ответили, что борьбу с пандемией коронавируса COVID-19 не стоит политизировать, поскольку это может привести к увеличению количества жертв.

Как сообщал OBOZREVATEL, состоянием на 9 апреля коронавирусом в мире заболели уже более чем 1,5 млн человек.