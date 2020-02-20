В ООН устроили дебаты по агрессии России: онлайн-трансляция

В четверг, 20 февраля, стартовало пленарное заседание 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН по пункту повестки дня "Ситуация на оккупированных территориях Украины".

Дискуссию решили провести в 6 годовщину начала вооруженной агрессии РФ в украинском Крыму. Напомнили также о расстрелах Небесной Сотни на Майдане (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

На заседании выступил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко. "Этот день 2014 года останется в исторических книгах и записях как день, когда постоянный член Совета принес войну, смерть и разрушения в повседневную жизнь моих соотечественников", – заявил он с трибуны.

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"Отсутствие адекватного реагирования на растущую степень безнаказанности за эти нарушения привело к прецеденту глобального масштаба: сегодня ни один из нас не может чувствовать себя в безопасности и под защитой Устава Организации Объединенных Наций, если мы не изменим ситуацию", – продолжил он.

Пристайко также привел тревожную статистику. "Около 44 000 кв. км – или около 7% территории Украины – в настоящее время находятся под иностранной оккупацией, что является вопиющим нарушением Устава ООН. Более 14 тысяч человек убиты и более 27 тысяч ранены. Около двух миллионов жителей Крыма и Донбасса были вынуждены покинуть свои дома", – возмутился представитель Украины.

Далее выступил представитель Эстонии, который озвучил общую позицию стран Северной Европы и Балтии.

"Я имею честь выступать от 8 стран: Дании, Финляндии, Исландии, Латвии, Литвы, Норвегии, Швеции и Эстонии. Сегодня 6 лет после трагических событий на Майдане и начала агрессии России. Страны Балтии подтверждают свою поддержку территориальной целостности и суверенитету Украины. Мы осуждаем незаконную аннексию Крыма и привержены политике Евросоюза, включая ограничительные меры против России. Призываем РФ соблюдать суверенитет Украины!" – заявил он.

"Россия явно нарушает фундаментальные принципы международного права. Страны Северной Европы и Балтии призывают РФ выполнять свои обязательства", – добавил представитель Эстонии.

Он также предупредил, что война на Донбассе – угроза для всей Европы. Дипломат принес соболезнования Украине в связи с трагическим нападением наемников России на ВСУ под Золотым.

Следующим перед Генассамблеей выступил представитель Евросоюза. Он выразил безоговорочную поддержку Украине в связи с агрессией со стороны Москвы.

"Незаконная аннексия Крыма – прямой вызов международной безопасности. ЕС подтверждает осуждение таких нарушений со стороны России, мы будем и далее продолжать ограничительные меры. Это глобальная проблема. Россия нарушила целый ряд международных соглашений. Мы будем поддерживать стойкость Украины и реформы в Украине", – заявил он.

"Мы будем работать над сохранением украинского суверенитета во всех международных организациях: ОБСЕ, Совете Европы, ООН. Российская милитаризация Крымского полуострова по-прежнему отрицательно сказывается на безопасности в черноморском регионе и за его пределами. Призываем Россию обеспечить проход через Азовское море. Неоправданное применение силы против украинских моряков 25 ноября 2018 года и строительство Керченского моста стало нарушением суверенитета Украины. Настоятельно призываем Россию незамедлительно освободить 4 моряков Украины, которые незаконно удерживаются", – добавил дипломат.

Представитель Коста-Рики предложил создать в Украине миротворческую миссию для разрешения военного конфликта. Он призвал совет безопасности выполнить свои обязательства и прекратить боевые действия в Украине.

Выразили солидарность Украине также представители Швейцарии и Лихтенштейна.

Встал на защиту официального Киева также и представитель Канады. "На Донбассе продолжается единственный в Европе активный военный конфликт. Пострадали старики и дети. Десятки тысяч людей погибли. Сохраняются нарушения и сегодня", – сказал он, также выразив соболезнования из-за трагедии под Золотым.

"Настоятельно призываем Россию выполнять Минские соглашения и использовать свое влияние на боевиков, чтобы прекратить конфликт!" – добавил он.

Представитель Франции, который выступил следующим, также осудил агрессию России. "РФ серьезнейшим образом нарушила принципы и цели ООН. Незаконная аннексия Крыма привела к масштабным нарушениям прав человека. Людей сажают в тюрьмы. Мы призываем Россию отказаться от политики терроризировать тех, кто не признает аннексию полуострова!" – озвучил он.

Дипломат от Германии был еще категоричнее. "Мы не можем и не согласимся с тем, что такие нарушения допускает член Совбеза ООН. Германия твердо поддерживает суверенитете и территориальную целостность Украины. Ситуация на востоке Украины и на Крымском полуострове остаются вопросами наиболее остро стоящими в сфере безопасности в Европе. Особенно обеспокоены нападками на крымских татар", – сказал он.

"В срочном порядке нужно прекратить огонь. Призываем непосредственно Россию полностью взять на себя ответственность и использовать свое существенное влияние на сепаратистов. Настало время для того, чтобы Россия ответила на шаги Украины", – подчеркнул он.

Представитель Словакии также раскритиковал Россию и назвал Украину "самым большим соседом и другом его страны".

Как сообщал OBOZREVATEL, во вторник, 18 февраля, Совет Безопасности ООН провел заседание в связи с пятой годовщиной Минских договоренностей, которое состоялось по инициативе России.США, Британия, Франция, Германия, Эстония и другие страны выразили поддержку Украине, решительно осудив подлые провокации Путина и его марионеток на Донбассе.

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