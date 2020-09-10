ООН попросила страны дать $35 млрд на разработку вакцин от COVID-19

ООН призвала международное сообщество выделить $35 млрд, чтобы ускорить разработку тестов и вакцин от коронавируса (COVID-19).
Как сообщает Reuters, генеральный секретарь ООН Антонио Гуттериш заявил, что как минимум $15 млрд нужно собрать в течение трех следующих месяцев.
"Иначе мы упустим возможность для продвижения исследований, увеличения производства и начала поставок новых тестов и лекарств от COVID-19", – отметил он на совещании под руководством Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Совещание было посвящено инициативе ВОЗ под названием Act Accelerator. Она направлена на то, чтобы ускорить исследования, связанные с коронавирусом, будь то совершенствование тестов или разработка вакцин.
На данный момент проект получил около $3 млрд, которые были необходимы для его запуска.
Как сообщал OBOZREVATEL:
шведско-британская фармацевтическая компания AstraZeneca начала финальные клинические испытания препарата для профилактики и лечения коронавируса.
Правительство США заказало 300 миллионов доз потенциальной вакцины от COVID-19, которую разрабатывает компания AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом.
Однако позднее AstraZeneca приостановила все испытания своей вакцины от коронавируса из-за необъяснимой болезни одного из добровольцев.
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