В ООН поддержали резолюцию о проблеме милитаризации Крыма: РФ призвали уйти с полуострова

Более 60 стран Организации Объединенных Наций (ООН) поддержали проект усиленной резолюции по проблеме милитаризации Россией украинского оккупированного Крыма.

Голосование состоялось в понедельник, 7 декабря, на заседании Генассамблеи. Трансляция велась на официальном сайте Организации (чтобы посмотреть текст документа, доскролльте страницу до конца).

За резолюцию высказались 63 страны, против – 17, еще 62 государства воздержались.

Против проголосовали РФ, а также:

Армения;

Беларусь;

Сербия;

Сирия;

Венесуэла;

Зимбабве;

Камбоджа;

Китай;

Куба;

КНДР;

Кыргызстан;

Лаос;

Мьянма;

Никарагуа;

Иран.

Текст документа A/75/L.38/Rev.1 ("Проблема милитаризации Автономной Республики Крым и г. Севастополь, Украина, а также частей Черного и Азовского морей") был опубликован пресс-службой на сайте ООН.

В тексте указывается, что Организация "осуждает продолжающуюся временную оккупацию Российской Федерацией части территории Украины". При этом РФ не выполняет международных резолюций и решений.

Организация в очередной раз подтвердила незаконность оккупации. Так, в ООН напомнили, что "никакое территориальное приобретение или особая выгода, полученные в результате агрессии, не являются и не могут быть признаны законными".

Кроме того, в ООН глубоко обеспокоены незаконным захватом Россией бывших хранилищ ядерного оружия в Крыму. Это может создать угрозу региональной и глобальной безопасности, сказано в тексте.

Внимание обращается и на "продолжающуюся дестабилизацию обстановки" из-за поставок в Крым российских систем вооружений.

Таким образом, ООН "настоятельно призывает Российскую Федерацию как оккупирующую державу немедленно, полностью и безоговорочно вывести свои вооруженные силы из Крыма и незамедлительно прекратить временную оккупацию территории Украины".

Международное сообщество призвали усилить взаимодействие для давления на РФ.

Предлагаем ознакомиться с полным текстом:

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Как сообщал OBOZREVATEL, в резолюции "Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и г. Севастополь, Украина" ООН осудила незаконное установление российской юрисдикции и администрации на оккупированном полуострове.