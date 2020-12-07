В ООН поддержали резолюцию о проблеме милитаризации Крыма: РФ призвали уйти с полуострова
Более 60 стран Организации Объединенных Наций (ООН) поддержали проект усиленной резолюции по проблеме милитаризации Россией украинского оккупированного Крыма.
Голосование состоялось в понедельник, 7 декабря, на заседании Генассамблеи. Трансляция велась на официальном сайте Организации (чтобы посмотреть текст документа, доскролльте страницу до конца).
"За" резолюцию высказались 63 страны, против – 17, еще 62 государства воздержались.
Против проголосовали РФ, а также:
Армения;
Беларусь;
Сербия;
Сирия;
Венесуэла;
Зимбабве;
Камбоджа;
Китай;
Куба;
КНДР;
Кыргызстан;
Лаос;
Мьянма;
Никарагуа;
Иран.
Текст документа A/75/L.38/Rev.1 ("Проблема милитаризации Автономной Республики Крым и г. Севастополь, Украина, а также частей Черного и Азовского морей") был опубликован пресс-службой на сайте ООН.
В тексте указывается, что Организация "осуждает продолжающуюся временную оккупацию Российской Федерацией части территории Украины". При этом РФ не выполняет международных резолюций и решений.
Организация в очередной раз подтвердила незаконность оккупации. Так, в ООН напомнили, что "никакое территориальное приобретение или особая выгода, полученные в результате агрессии, не являются и не могут быть признаны законными".
Кроме того, в ООН глубоко обеспокоены незаконным захватом Россией бывших хранилищ ядерного оружия в Крыму. Это может создать угрозу региональной и глобальной безопасности, сказано в тексте.
Внимание обращается и на "продолжающуюся дестабилизацию обстановки" из-за поставок в Крым российских систем вооружений.
Таким образом, ООН "настоятельно призывает Российскую Федерацию как оккупирующую державу немедленно, полностью и безоговорочно вывести свои вооруженные силы из Крыма и незамедлительно прекратить временную оккупацию территории Украины".
Международное сообщество призвали усилить взаимодействие для давления на РФ.
Предлагаем ознакомиться с полным текстом:
Как сообщал OBOZREVATEL, в резолюции "Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и г. Севастополь, Украина" ООН осудила незаконное установление российской юрисдикции и администрации на оккупированном полуострове.