ООН отвернулась от России из-за ракетного договора: подробности

Генеральная Ассамблея ООН не приняла внесенную Россией резолюцию в поддержку Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Как передает ТАСС, за документ проголосовали 43 государства, тогда как против выступили 46, а еще 78 воздержались. Среди тех, кто не поддержал РФ, оказались Украина, США, страны ЕС, Япония, Турция и Израиль.

В резолюции Россия предложила поддержать договор "как один из краеугольных камней европейской и международной безопасности", призвав США продолжить консультации для его сохранения.

Заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский в ходе выступления на заседании заявил, что развал договора грозит возвращением к полномасштабной гонке вооружений. Также он уверял, что Москва якобы пытается "искренне разобраться в сути претензий, предъявляемых США".

В свою очередь Штаты и страны Евросоюза подчеркнули, что резолюция РФ является неэффективной и не сможет поспособствовать сохранению договора.

Генеральная Ассамблея ООН

Как сообщал OBOZREVATEL, 20 октября президент США Дональд Трамп подтвердил, что Вашингтон выйдет из РСМД, так как Россия продолжает производить и принимать на вооружение запрещенные крылатые ракеты. В свою очередь в России заявили, что Вашингтон не имеет доказательств нарушений.